Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde, ORKÖY desteği kapsamında salep yetiştiriciliğine başlandı.
Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ORKÖY kapsamına alınan salep yetiştiriciliği projesinde 6 üreticiye destek sağlandı. Projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla yıllık 3 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.Kaynak: İHA
Türkiye’de ilk kez salep üretiminin ORKÖY kapsamına alındığı proje ile orman köylülerine alternatif ve katma değeri yüksek bir gelir alanı oluşturulması amaçlanıyor.
Proje kapsamında Kabaca köyünde 6 üretici, toplam 1.200 kilogram salep yumrusunu üretime dahil etti.
Üreticilere kişi başına 400 bin lira kredi desteği sağlanırken, bu tutarın yüzde 20’si hibe olarak verildi.
Projenin tam kapasiteyle uygulanmasıyla 6 üreticinin yıllık ortalama 3 milyon lira gelir elde etmesi hedefleniyor.
Projenin gelecek yıldan itibaren yaygınlaştırılarak daha fazla orman köylüsüne ulaştırılması planlanıyor.
40 yaşındaki üç çocuk annesi Gülsüm Köseoğlu, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Köseoğlu, ORKÖY projesinin orman köylerinin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek üretim yapmak isteyen vatandaşların devletin sunduğu imkanlardan yararlanması gerektiğini ifade etti.
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, orman köylülerinin üretimde güçlü olmasının ormanların korunması ve geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.
ORKÖY aracılığıyla orman köylülerine ve kooperatiflere sosyal ve ekonomik amaçlı kredi ve hibe destekleri sağlandığını aktardı.
Oflu, bu desteklerin üretim, emek, yerinde kalkınma ve kırsal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sunduğunu söyledi.
Oflu, 2026 yılında bölge müdürlüğü genelinde 315 aileye toplam 121 milyon lira destek sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Bugüne kadar 287 aileye 114 milyon lira destek ulaştırıldığını aktaran Oflu, Zonguldak’ta ise 154 aile için toplam 52 milyon liralık destek planlandığını kaydetti.
Oflu, şu ana kadar kentte 131 aileye 46 milyon lira destek sağlandığını ifade etti.
Sosyal projeler kapsamında 107 aileye dış cephe mantolama ve güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri desteği verildiğini belirten Oflu, ekonomik projelerde ise 208 aileye farklı alanlarda destek sunulduğunu söyledi.
Bu destekler arasında fenni arıcılık, traktör, süt sağma ve yem karma makineleri, kadınlara yönelik mikro krediler, motorlu testere ve salep yetiştiriciliği gibi projeler yer alıyor.
Halil Oflu, kontrollü salep üretimiyle orman köylülerine yeni bir gelir kaynağı oluşturulmasının yanı sıra doğal salep popülasyonları üzerindeki baskının azaltılmasının da amaçlandığını belirtti.
Üretim modelinde her yıl elde edilen yumruların bir bölümünün ekonomik olarak değerlendirilmesi, kalan kısmının ise sonraki üretim dönemlerinde kullanılmak üzere ayrılması planlanıyor.
Böylece üretimin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.
ORKÖY kapsamında ilk kez uygulanan projenin Kabaca köyünden başlayarak başarılı sonuçlarla yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Bölgedeki doğal potansiyelin değerlendirilerek salep başta olmak üzere farklı odun dışı orman ürünlerinin de üretime kazandırılması ve orman köylüleri için yeni gelir alanları oluşturulması planlanıyor.