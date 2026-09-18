Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar

Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ORKÖY kapsamına alınan salep yetiştiriciliği projesinde 6 üreticiye destek sağlandı. Projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla yıllık 3 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 1

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde, ORKÖY desteği kapsamında salep yetiştiriciliğine başlandı.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 2

Türkiye’de ilk kez salep üretiminin ORKÖY kapsamına alındığı proje ile orman köylülerine alternatif ve katma değeri yüksek bir gelir alanı oluşturulması amaçlanıyor.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 3

Proje kapsamında Kabaca köyünde 6 üretici, toplam 1.200 kilogram salep yumrusunu üretime dahil etti.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 4

Üreticilere kişi başına 400 bin lira kredi desteği sağlanırken, bu tutarın yüzde 20’si hibe olarak verildi.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 5

Projenin tam kapasiteyle uygulanmasıyla 6 üreticinin yıllık ortalama 3 milyon lira gelir elde etmesi hedefleniyor.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 6

Projenin gelecek yıldan itibaren yaygınlaştırılarak daha fazla orman köylüsüne ulaştırılması planlanıyor.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 7

40 yaşındaki üç çocuk annesi Gülsüm Köseoğlu, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 8

Köseoğlu, ORKÖY projesinin orman köylerinin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek üretim yapmak isteyen vatandaşların devletin sunduğu imkanlardan yararlanması gerektiğini ifade etti.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 9

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, orman köylülerinin üretimde güçlü olmasının ormanların korunması ve geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 10

ORKÖY aracılığıyla orman köylülerine ve kooperatiflere sosyal ve ekonomik amaçlı kredi ve hibe destekleri sağlandığını aktardı.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 11

Oflu, bu desteklerin üretim, emek, yerinde kalkınma ve kırsal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sunduğunu söyledi.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 12

Oflu, 2026 yılında bölge müdürlüğü genelinde 315 aileye toplam 121 milyon lira destek sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 13

Bugüne kadar 287 aileye 114 milyon lira destek ulaştırıldığını aktaran Oflu, Zonguldak’ta ise 154 aile için toplam 52 milyon liralık destek planlandığını kaydetti.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 14

Oflu, şu ana kadar kentte 131 aileye 46 milyon lira destek sağlandığını ifade etti.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 15

Sosyal projeler kapsamında 107 aileye dış cephe mantolama ve güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri desteği verildiğini belirten Oflu, ekonomik projelerde ise 208 aileye farklı alanlarda destek sunulduğunu söyledi.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 16

Bu destekler arasında fenni arıcılık, traktör, süt sağma ve yem karma makineleri, kadınlara yönelik mikro krediler, motorlu testere ve salep yetiştiriciliği gibi projeler yer alıyor.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 17

Halil Oflu, kontrollü salep üretimiyle orman köylülerine yeni bir gelir kaynağı oluşturulmasının yanı sıra doğal salep popülasyonları üzerindeki baskının azaltılmasının da amaçlandığını belirtti.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 18

Üretim modelinde her yıl elde edilen yumruların bir bölümünün ekonomik olarak değerlendirilmesi, kalan kısmının ise sonraki üretim dönemlerinde kullanılmak üzere ayrılması planlanıyor.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 19

Böylece üretimin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 20

ORKÖY kapsamında ilk kez uygulanan projenin Kabaca köyünden başlayarak başarılı sonuçlarla yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

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Devlet desteğiyle başladılar: Yılda 3 milyon lira kazanacaklar - Resim: 21

Bölgedeki doğal potansiyelin değerlendirilerek salep başta olmak üzere farklı odun dışı orman ürünlerinin de üretime kazandırılması ve orman köylüleri için yeni gelir alanları oluşturulması planlanıyor.

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