CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye gündemine oturacak iddialarda bulundu.

"DEVLET BÜTÇESİNDEN 70 MİLYAR LİRA ŞİRKETLERE AKTARILDI"

Karabat, paylaştığı videoda kamuda çalışan taşeron firmaların, çalışanların tazminatlarını ödemediğini, sözleşmeye göre ise bu tazminatları devletin o şirketler adına ödediğini söyledi. “AKP gece devlet bütçesinden yaklaşık 70 milyarı şirketlere aktardı” diyen Karabat, devletin yaptığı bu ödemenin tahsilatını ise, taşeron firmalardan almadığını söyledi.

Kamu ile iş yapan yandaş firmaların borçlarının affedildiğini belirten Karabat, “Üstelik bunun milyarlarca lira faizi görmezden gelindi” sözlerini sarf etti.

"EMEKLİYE YOK DİYENLER YANDAŞ ŞİRKETLERİNE ÇOK DEDİLER"

Karabat paylaştığı videonun tamamında şunları söyledi,

“Dün gece Meclis’te bir skandal, vicdansızlık yaşandı. Emekliye maaş artırımının konuşulduğu bir yasa teklifinde, hani derler ya hırsız geceyi sever misali, AKP, gece devlet bütçesinden yaklaşık 70 milyarı şirketlere aktardı. Nasıl mı oldu? Kamuda çalışan taşeron firmalar, çalışanların tazminatlarını ödemediler. Sözleşmeye göre bu tazminatları devlet o şirketler adına ödedi ve o şirketlerden geri tahsis etmesi gerekirdi. Peki tahsilat gerçekleşti mi? Hayır. Peki bu tahsilat ile ilgili dün gece ne yapıldı? Yaklaşık 70 milyar, kamu ile iş yapan yandaş firmanın borçları affedildi. Üstelik bunun milyarlarca lira faizi görmezden gelindi. Emekli için kaynak yok diyenler, kendi yandaş şirketlerine gece karanlıkta yaklaşık 70 milyarı aktardılar. Emekliye yok diyenler yandaş şirketlere çok dediler bu affedilemez, bu bir vicdansızlıktır. Bu bir ihanettir. Çünkü bu para işsizlik fonundan aktarıldı. Bu para AKP’nin yandaş şirketlerine aktarıldı.“