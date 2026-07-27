Kaynak: Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin YENİ Parti'ye ilişkin açıklaması şöyle:

"Sayın Özgür Özel'in de siyasi emeği, hem Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürmüş olduğu hem de Türk siyasi hayatına geçtiğimiz günlerde giren Yeni Parti ile temsil ettiği Genel Başkanlık makamı ve buna bağlı olarak kendisinin politikasına güvenen 91 milletvekili ile iyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi aşikardır. Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hirpalanmasını veya CHP - Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti, bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez."

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