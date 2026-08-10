Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: 47 yıldır uğraşıyoruz, siz 1 gecede başardınız

Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: 47 yıldır uğraşıyoruz, siz 1 gecede başardınız

İktidarın hazırladığı çözüm süreci yasasının görüşmeleri TBMM'de devam ediyor. Kanun teklifi üzerine siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından görüşmelere ara verildi. Verilen ara sırasında Bahçeli ve Özel arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: 47 yıldır uğraşıyoruz, siz 1 gecede başardınız - Resim: 1

MHP lideri Devlet Bahçeli ve YENİ Genel Başkanı Özgür Özel arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: 47 yıldır uğraşıyoruz, siz 1 gecede başardınız - Resim: 2

Bu sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı.

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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: 47 yıldır uğraşıyoruz, siz 1 gecede başardınız - Resim: 3

Bahçeli YENİ Parti ile ilgili şaşkınlığını ilk kez Özgür Özel'e anlattı.

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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: 47 yıldır uğraşıyoruz, siz 1 gecede başardınız - Resim: 4

24 Temmuz 2026'da kurulan ve kurulduğu gün 91 milletvekili ile ana muhalefet partisi konumuna gelen YENİ Parti hakkında MHP lideri, Özgür Özel'e "Bunu nasıl başardınız?" dedi.

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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: 47 yıldır uğraşıyoruz, siz 1 gecede başardınız - Resim: 5

MHP lideri, Özel'e 47 yıldır siyaset yaptıklarını hatırlattı.

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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: 47 yıldır uğraşıyoruz, siz 1 gecede başardınız - Resim: 6

Bahçeli'nin Özel’e "Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız" diye sorduğu öğrenildi.

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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: 47 yıldır uğraşıyoruz, siz 1 gecede başardınız - Resim: 7

Bahçeli’nin kurmaylarının da MHP Lideri’nin kendilerine de zaman zaman bu soruyu sorduğunu ifade ettiği belirtildi.

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