MHP lideri Devlet Bahçeli ve YENİ Genel Başkanı Özgür Özel arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: 47 yıldır uğraşıyoruz, siz 1 gecede başardınız
İktidarın hazırladığı çözüm süreci yasasının görüşmeleri TBMM'de devam ediyor. Kanun teklifi üzerine siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından görüşmelere ara verildi. Verilen ara sırasında Bahçeli ve Özel arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.Aykut Metehan
Bu sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı.
Bahçeli YENİ Parti ile ilgili şaşkınlığını ilk kez Özgür Özel'e anlattı.
24 Temmuz 2026'da kurulan ve kurulduğu gün 91 milletvekili ile ana muhalefet partisi konumuna gelen YENİ Parti hakkında MHP lideri, Özgür Özel'e "Bunu nasıl başardınız?" dedi.
MHP lideri, Özel'e 47 yıldır siyaset yaptıklarını hatırlattı.
Bahçeli'nin Özel’e "Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız" diye sorduğu öğrenildi.
Bahçeli’nin kurmaylarının da MHP Lideri’nin kendilerine de zaman zaman bu soruyu sorduğunu ifade ettiği belirtildi.