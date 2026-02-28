MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan gerilim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'ZİNCİRLEME SAVAŞ DERHAL DURMALI'

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Bahçeli, "ABD-İsrail eşgüdümünde icra edilen askeri operasyonların haksız, hukuksuz ve yaygın tehditlere açık olduğunu değerlendiriyorum. Ortalık kan revan içindedir. Zincirleme savaşlar derhal durmalı, aklı selim öne çıkmalıdır. Barış varken savaşmak bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir. Uyarıyorum; Tahran’ın, İsfahan’ın, Kum’un ve Kerec’in vurulması; sonuç olarak cevabi mahiyette karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa doğru hızla dönüşebilecektir" sözlerini sarf etti.

Savaşın değil barışın hakim olması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Mübarek Ramazan ayında İslam beldelerinin karanlığa gömülmesi kabul edilemez bir durumdur. Burada esas olarak Türkiye’mizin sağduyu ve soğukkanlı hareket ederek barışçıl çağrıları ısrarla taraflarla paylaşması, milli güvenliğimizin muhafazası için her tedbirin alınmasıdır" dedi.