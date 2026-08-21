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İsrail’in Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne yönelik saldırısına Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada İsrail’in bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden politikalarının uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin artık ertelenemez bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Bahçeli, 18 Ağustos’ta gerçekleşen saldırının Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal ettiğini belirterek İsrail yönetimine dikkat çeken bir mesaj gönderdi.

“TÜRKİYE’NİN SABRINI SINAMAKTAN VAZGEÇİLMELİ”

İsrail’in Türkiye karşıtı söylemlerini de değerlendiren Bahçeli, Türkiye’nin çatışma arayan bir ülke olmadığını ancak milli güvenliğini başkalarının insafına bırakmayacağını vurguladı.

Bahçeli, “Türkiye’yi kışkırtmaktan, Türkiye’nin sabrını sınamaktan, ülkemizin millî güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Suriye sahasındaki hamlelerinin Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla kesiştiğine dikkat çeken Bahçeli, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlamaya yönelik girişimlerin de yakından takip edildiğini belirtti.

“TÜRKİYE’NİN BARIŞ İRADESİ ZAFİYET DEĞİLDİR”

Bahçeli, Türkiye’nin İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak istemediğini belirterek, Ankara’nın diplomasi ve barıştan yana tavrının zafiyet olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, “Hiç kimse Türkiye’nin barış iradesini zafiyet, itidalini acziyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir” değerlendirmesinde bulundu.

MHP lideri, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda iç cephesini güçlendirdiğini, komşu ülkelerin istikrarını da kendi güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ifade etti.

“İSRAİL BÖLGEDEKİ BAŞLICA GÜVENLİK SORUNLARINDAN BİRİ”

Bahçeli, İsrail’in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran hattındaki politikalarının bölgesel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.

İsrail yönetiminin saldırgan ve yayılmacı siyasetinin yalnızca Filistin'i değil, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüştüğünü belirten Bahçeli, Suriye’nin etnik, dini veya mezhepsel fay hatları üzerinden parçalanmasına yönelik girişimlerin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Bahçeli ayrıca Suriye’nin güçlü, egemen ve toprak bütünlüğünü koruyan bir devlet yapısına kavuşmasının bölge ülkelerinin tamamının yararına olacağını ifade etti.

BAHÇELİ’DEN “KUDÜS PAKTI” VE BÖLGESEL GÜVENLİK ÖNERİSİ

Bahçeli açıklamasında bölgesel güvenliğe ilişkin önerilerini de sıraladı. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın genişletilmesini öneren Bahçeli, bu yapının “Kudüs Paktı” ve daha kapsamlı bir “İslam Barış Gücü” anlayışına dönüştürülmesini gündeme getirdi.

Türkiye'nin girişimiyle Birleşmiş Milletler himayesinde bir “Ortadoğu Güvenlik ve Barış Konferansı” düzenlenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, ayrıca uluslararası ateşkes gözlem misyonu ve uluslararası arabuluculuk temas grubu kurulmasını önerdi.

Bahçeli, İsrail üzerindeki siyasi ve ekonomik baskıların artırılmasını savunurken, kalıcı barış için diplomasi, uluslararası hukuk ve caydırıcılığın birlikte işletilmesi gerektiğini vurguladı.

“TÜRK MİLLETİ AYAĞA KALKTIĞINDA ÖNÜNDE DURABİLECEK GÜÇ YOKTUR”

Açıklamasının sonunda İsrail’e yönelik mesajını sertleştiren Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayacağını söyledi.

Bahçeli, “Türkiye egemenlik haklarına yönelik saldırılar karşısında kapı kapı dolaşacak bir aktör değildir. Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç de yoktur” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Türkiye'nin istikametinin belli olduğunu belirterek, ülkenin terörden arınması, bölgesel barışın sağlanması, Filistin'in haklarının korunması ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini kaydetti.