MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybetmenin hüznünü yaşadığını belirtti.

Ortaylı'nın Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından biri olduğunu anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti. Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır. Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."