Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Geçen hafta sonu oynanan maçların ardından Süper Lig'den düşen 3 takım belli oldu. Fatih Karagümrük SK, Kayserispor ve Antalyaspor gelecek yıl Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan, Bahçeli tarafından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'ligleri tescil etmeyin' mesajı gönderildiğini açıkladı.

Burhan, "Devlet Bey diyor ki, lig 21 kulüp olarak yoluna devam etsin. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da bu durumu ifade etmişti. 'Bu kadar şaibe, şike, bahis olan bir ortamda bu 3 takım ligden düşmemesi lazım' demiş" ifadelerini kullandı.

ERSOY'DAN BAHÇELİ'YE BELGE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ersoy, Süper Lig’in neden tescil edilmemesi gerektiğine dair hazırladığı belgeleri ve bilgileri Lider Bahçeli’ye aktardı.