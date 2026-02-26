MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günün kutlayarak 72'inci yaş günü için 72 tane gül gönderdi.

Bahçeli aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel tasarım bir tablo hediye etti.

İslam ülkelerine ait haritanın yer aldığı eser, lazer gravür tekniğiyle hazırlandı. Tabloyun üst kısmında “Allah (C.C.)”, alt bölümünde ise Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi’nin 1. ve 2. ayetleri işlendi. Çalışmanın köşelerinde dört halifenin isimlerine yer verildi.

Anadolu Türk motifleriyle süslenen tablo, zirkon taşlarla bezendi. Kuyum işçiliğiyle metal katmanlar halinde hazırlanan eser, özel mine boyama yöntemiyle renklendirilerek sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak üretildi.