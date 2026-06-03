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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreçle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

’CHP'DEKİ PARALEL LİDERLİK SİYASET VE TOPLUMSAL İSTİKRARI BOZAR’

Bahçeli, "CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan sürece dair daha önce yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile "ortak bir çözüm zemini oluşturması" gerektiğini savunarak "Feragat ettiğini açıklamalıdır" ifadesini kullanmıştı.