MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı'na" temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan bu salonu baştan başa kuşatan coşkudan ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum. Yüce milletimizin yarınlarına Türk İslam davasının genç nefeslerine şahitlik etmekten dolayı bahtiyarım. Yüreğinde Ergenekon'un kuddetini fikriyatın Malazgirt'in kararlılığını, adımlarında Samsun'un istiklal meşalesini taşıyan Türk gençliğini bu anlamlı günde burada görmek tarifsiz bir onur benim için.

19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan hürriyet güneşinin 109 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını idrak ediyoruz bugün. Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl dimdik ayakta kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz.

19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğduğu esaret zincirini parçaladığı kutlu bir başlangıçtır. Mondros'un ağır hükümleri milletimizin sırtına hançer gibi saplanmıştır. Vatan toprağı işgalcilerin postallarıyla çiğnenirken ihanetin ağları İstanbul'dan Musul'a kadar uzanmış mandacıların himaye hevesleriyle çepeçevre kuşatılmıştı.

Namık Kemal milletin sızısına şöyle ses veriyordu Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini. Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da attığı ilk adım, bu suale verilmiş en büyük cevaptır.

"ÇAĞ DEĞİŞMİŞTİR"

Ülkü Ocakları terbiye kapısıdır. Ülkü Ocakları irfan eşiğidir. Ülkü Ocakları sığınaktır. Ülkü Ocakları mekteptir. Bu mektebin tarihi Türk Milleti'nin son yüzyılda verdiği varoluş mücadelesinin gençlik cephesidir.

Çağ değişmiştir. Cenk meydanları siber sahaya eklemlenmiştir. Kılıcın yanına algoritma sancağın yanına yazılım eklenmiştir. Günümüzde karargahlar artık teknoloji merkezleridir. Savaşın bir cephesi bazen bir laboratuvar masasında bazen milli bir yazılımda bazen bir İHA kanadında bazen bir yarış aracının motorundadır. Bunun içindir ki Ülkü Ocaklarının teknoloji alanındaki hamleleri Türk Gençliğini çağın öznesi yapma gayretidir.

Ülkü Ocakları Teknoloji Merkezi Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TeknOcak, bugün iftihar kaynağımızdır. TeknOcak, elektrik ve robotik sistemlerden yazılım ve yapay zekâya, enerji ve çevre teknolojilerinden savunma ve uzay çalışmalarına, tarımdan mobil uygulamalara kadar geniş bir sahada Türk gençliğinin üretim ufkunu açan millî bir teknoloji seferberliğidir. Bu seferberlik, muasırlaşma davasının gençliğimizde vücut bulmasıdır. Ancak altını kalın çizgilerle çizmem gerekir ki Batı özentisi biçareler gibi taklitçi bir modernleşme hevesi içinde değiliz. Kılıkta ve kıyafette öykünme derdi, yaşayışta milletimize yabancılaşma maksadı taşımıyoruz.

Kendi kimliğimizden kopmadan, çağın bilgisini üretme, çağın tekniğini kavrama, çağın araçlarını Türk milletinin büyük hedeflerine bağlama arzusundayız. Merhum Ziya Gökalp’in işaret ettiği hakikat bugün tüm gerçekliğiyle önümüzdedir. Bugün bizim için muasırlaşmak demek, Avrupalılar gibi zırhlı gemiler, otomobiller ve tayyareler yapıp kullanabilmek demektir. Muasırlaşmak, şekilce ve yaşayışça Avrupalılara benzemek değildir. Mustafa Kemal Atatürk da 10. Yıl Nutku’nda hedefimizi, millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak olarak tayin etmiştir. Yalnızca tüketen değil, üreten, izleyen değil tasarlayan, takip eden değil geliştiren bir gençlik işte bu anlayışla filizlenmektedir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN OMUZLARIMIZA YÜK ALDIK"

Biliyoruz ki küçük hedefler büyük milletlere yakışmaz. Türk gençliği dar ufuklara sığmaz. Gündelik kavgalara sıkışıp kalmak Ülkücü şuura yakışmaz, biliyoruz ki Ülkücü Türk gençliği varsa Türk Milleti çaresiz değildir.

Böyle bir zamanda ülkücü bir genç olmak ve ülkücü kalmak hiç kolay değildir. Dosdoğru kalan her bir gencimizi tebrik ediyorum. Ülkücü gençlik başı boş öfkenin köksüz arayışların değil disiplinin edebin adıdır.

Bugün Terörsüz Türkiye için aldığımız yük omuzlarımızda durukken evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların göz yaşını dindirmenin kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk Milleti'nin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın Kızıl Elmasıdır. Onun için sizden isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam, mukavemetiniz sağlam dik duruşunuz tavizsiz olsun.