MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarından, eğitime, CHP lideri Özgür Özel'in 'ara seçim' talebinden, 23 Nisan ruhuna kadar bir çok konu vardı.

Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile ilgili, "Burada mesele sadece bir asayiş meselesi olarak ele alınamaz" değerlendirmesinde bulundu. "Bizim talebimiz açıktır, bizim beklentimiz nettir" diyen Bahçeli, "Sebepler sonuna kadar araştırılmalıdır. İhmaller varsa birer birer ortaya çıkarılmalıdır. Sorumluluk zincirini saklanmadan tespit edilmelidir" ifadelerini kullandı.

'Eğitim'i eleştiren Bahçeli "Türk gençliği test ile tost arasına sıkıştırılmış, sınavdan sınava koşuşturan bir nesil olmamalı..." dedi.

Bahçeli'den ara seçimle ilgili gelen "Seçim çocuk oyuncağı değil." çıkışı da dikkat çekti.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Sözlerimin başında 106. seneyi devriyesini idrak edeceğimiz 23 Nisan'ın aziz hatırasını hürmetle selamlıyorum. Türk milleti, istiklal mücadelesini sadece silah kuvvetiyle değil, hukuk şuuru ve Meclis iradesiyle sürdürmüştür.

-TBMM, ateş çemberine alınmış bir vatanın, namusundan başka sermayesi kalmamış bir ulusun bağrından doğmuştur.

-23 Nisan'ı yalnızca bir bayram günü olarak anmak taşıdığı siyasi manayı daraltır. 23 Nisan, mağlubiyetin ağır gölgesi altında dahi hukuk üretebilme gayesidir.

-Devletin çocuklarını koruma anlayışı medeniyete bakış açsını da orta koyar.

"23 NİSAN'IN BİZLERE YÜKLEDİĞİ EN BÜYÜK GÖREV EĞİTİM"

-23 Nisan'ın bizlere yüklediği en büyük görevin başında eğitim geliyor. Eğitim kısır polemiklerin konusu değildir. Milli Beka meselesidir. Karakterin küçük yaşta yorulduğu, bir milletin nasıl şekil alacağını gösteren bir olgudur.

EĞİTİMİ ELEŞTİRDİ

-Amacımız vatan bilen, fikri diri, iradesi sabit nesiller yetiştirmek. Türk gençliği test ile tost arasına sıkıştırılmış, sınavdan sınava koşuşturan bir nesil olmamalıdır. MEB'in bütçesinin çocuklarımızın karakterlerini nasıl oluşturduğunu konuşmamız gerek.

-Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında mesele sadece bir asayiş meselesi olarak ele alınamaz. Karşımızdaki tablo çağımızın çocuk ruhu üzerinde kurduğu baskılarla, aile bağlarında meydana gelen gevşemeyle, okul ikliminin ihtiyaç duyduğu destekle, dijital dünyanın denetimsiz alanlarıyla ve toplumsal değer aktarımındaki kırılmalarla birlikte değerlendirilmelidir

-Karşımızdaki tehlike sadece ekran bağımlığı değil, suçu meşrulaştıran bir dijital bozgunculuk iklimidir. Evlatlarımızı bozguncu yapılara, sanal alemin kimliksiz alanlarına terk edemeyiz. Ekren ışıkları arttıkça, çocuklarımızın gözlerindeki fer sönmesin diye bugünden harekete geçmek zorundayız.

"ÇÖZÜM PANSUMAN TEDBİRLER SIRALAMAK DEĞİL..."

-Çözüm yalnızca okul kapısında bekleyecek güvenlik görevlisinin varlığı değildir. Çözüm yalnızca adım başı duvarlara asılacak kameralar değildir. Hadise vuku bulduktan, canlarımızın yuvalarından uçtuktan sonra pansuman tedbirler sıralamak bizim meşgalemiz değildir. Mesele daha derindedir, mesele daha geniştir. Biz bu meselenin üzerini örtmeyeceğiz, kökünü kazıyacağız. Devlet çocuğun en geniş himaye çatısıdır.

-Eğitim sadece bilgi aktarımından geçmez. Öğretmenler toplumun ahlaki omurgasına dokunan şahsiyetlerdir. Öğretmeni sıradanlaştıran bir neslin eğitimi baştan ölü doğmuştur.

-Medya acıyı çoğaltan bir dilden uzak durmalıdır. Çağrımız sağduyudur.

"SORUMLULUK ZİNCİRİNİ SAKLANMADAN TESPİT EDİLMELİ"

-Yetkili makamların meseleyi devlet ciddiyetiyle yürütmesi hayati önemdedir. Her fırsatcı cümle acıyı istismar etmekten başka bir işe yaramaz.

-Burada mesele sadece bir asayiş meselesi olarak ele alınamaz.Bizim beklentimiz net. Sebepler sonuna kadar araştırılmalıdır. İhmaller varsa birer birer ortaya çıkarılmalı, sorumluluk zincirini saklanmadan tespit edilmelidir. Kalıcı tedbirler vakit kaybetmeden alınmalıdır. Meclis'te kurulacak komisyon seferberlik masası olmak zorundadır.

"ARA SEÇİM" TALEBİNE SERT ÇIKTI

-Ara seçim hespalarıyla gündemi karıştırmak küçük akılların, muhalefetin basitersiz ayak oyunlarıdır. Kendi telaşlarıyla konuşuyorlar. Ölçüyü kaçıranların Türkiye gündemini belirlemeye çalışması boş bir çabadır. Sandığın ne zaman konuşacağı bellidir. Ara fomüllere, keyfi oyunlara mahal verilmeyecektir. Türkiye'nin istikbali ile oynatmayız.