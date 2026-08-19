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MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'deki gelişmeler ve Yeni Parti'nin kurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çözüm sürecine ilişkin de yorumlar yaptı. Bahçeli, CHP'nin bölünmesini tasvip etmediklerini ifade ederek, "CHP’ye siyasi patinaj yaptıran ve Türk kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden yolsuzluk ve usulsüzlüklerin, parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

YENİ PARTİ'Yİ ELEŞTİRDİ

Özgür Özel liderliğinde kurulan ana muhalefet Yeni Parti'nin çözüm sürecine dair kararlı bir duruş sergileyemediğini söyleyen Bahçeli, "‘Terörsüz Türkiye’ gibi Türkiye’nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın ‘Yeni Parti’ de henüz temin edilemediğini göstermiştir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Türkiye'nin 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini hatırlatarak; "Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çözüm sürecindeki gelişmeleri, CHP'deki ayrışmayı ve Yeni Parti'nin kurulmasını partisinin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’e değerlendirdi. Türkgün gazetesinde yayımlanan röportajda Bahçeli, CHP'nin ayrışmasını "tasvip etmediklerini ancak yine de başarılar dilediklerini" belirtti. Yeni Parti'nin çözüm sürecinde kararlı bir duruş sergileyemediğini savunan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye'nin" gençlere en büyük miras olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilen röportaj ve kendisine yöneltilen sorular şöyle:

-Bölgemizde savaşların, kaos ve kargaşanın hâkim olduğu bir dönemde Türkiye, milli birliğini güçlendirmek ve iç cepheyi kuvvetlendirmek için kritik adımları cesaretle attı. Bu süreçte CHP üzerinden iç siyasette de önemli gelişmeler yaşandı. Türk siyasetine ilke, seviye ve etik gibi değerleri kazandıran bir lider olarak bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye’nin terör meselesini iç cephesini kuvvetlendirmiş, milli birliğini, siyasi ve ekonomik istikrarını sağlamış olarak, milli iradesi içinde çözüme kavuşturması, temel arzumuz ve hedefimizdir. O sebeple siyaset yoluyla gerginlik ve kutuplaşmalara, toplumsal olaylara sebebiyet verebilecek girişimlerden kaçınılmasını hayati önemde görüyoruz. Bölgemizdeki hadiseleri nazar-ı dikkate aldığımızda Türk siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya, çatışmaya değil iş birliği ve diyaloğa, kısır tartışma ve çekişmelere değil milli meseleler üzerinde uzlaşıya ihtiyacımız vardır. CHP’de ‘mutlak butlan’ kararıyla başlayan tartışmaların iç çatışmaya ve ardından ayrışmaya dönüşmesi belirttiğim nedenlerle tasvip ettiğimiz bir durum olmamıştır.

AHLAKİ ZEMİN VURGUSU

Biz Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenni ile yaklaşılmasını salık verdik, birlik bozulmasın istedik, yer yer tecrübelerimizi paylaşıp tavsiyelerde bulunduk; ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları ‘Yeni Parti’yi kurdular. Yargıtay kayıtlarına göre siyasi parti sayısını bir artırarak 190. parti oldular. CHP’nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik.

Siyasette ahlaklı, ilkeli ve seviyeli, Türkiye ve Türk milleti için mücadele eden her Türkiye partisini şüphesiz ki kıymetli buluyoruz. Ayrıca CHP’ye siyasi patinaj yaptıran ve Türk kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden yolsuzluk ve usulsüzlüklerin, parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz. İstikrarlı, köklü siyasi partilerin, Türk demokrasisinin ve siyasetinin kurumlaşmasına, Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Esas mesele; siyasette ilke, seviye ve etik değerlere bağlılık, siyasetin finansmanının, merkezi yahut yerel idarelerdeki yönetme sorumluluğunun şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir bir anlayışla, siyaset alanını genişleten katılımcı, kapsayıcı demokratik bir yaklaşımla şekillendirilmesi, siyasetin milli menfaatleri önceleyen ahlaki bir zeminde yapılması gereğidir.

'SEÇİM SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENMELİ'

Bu noktada şunu da ifade etmekte yarar vardır. ‘Terörsüz Türkiye’ gibi Türkiye’nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın ‘Yeni Parti’ de henüz temin edilemediğini göstermiştir.

Türkiye, 16 Nisan 2017’de gerçekleştirdiği anayasa değişikliği ile en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak Parlamenter Sistem’den, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

-Terör yüzünden Türkiye’de kalkınma hamleleri akamete uğramıştır. ‘Terörsüz Türkiye’ kapsamında Türkiye’nin kalkınma vizyonunda nasıl bir değişim yaşanacaktır?

Günümüzde ekonomik kalkınma ile güvenlik birbirinden bağımsız değerlendirilemez. Nitekim ‘terörsüz Türkiye’, güvenlikten ekonomiye uzanan yeni bir jeopolitik avantaj sağlayacaktır. Şu tartışmasız bir gerçektir ki güvenliğin olmadığı yerde yatırım ortamı zayıflamakta, sermaye hareketliliği azalmakta ve kalkınma süreçleri sekteye uğramaktadır. Terörün tamamen tasfiye edildiği bir Türkiye ise öngörülebilirliği ve yatırımcı güvenini artıracak, üretim kapasitesini güçlendirecek ve bölgesel ticaret ağlarının merkezinde yer alacaktır. Daha önce terörle anılan yerlerde doğal ve beşeri kaynak potansiyelimizin harekete geçmesiyle ekonomik ve sosyal hayat canlanacak, milletimizin refahı artarken ülkemizin kalkınması ivme kazanacaktır.

Bu nedenle ‘terörsüz Türkiye’ yeni kalkınma paradigmamızın önemli bir kaldıracıdır. Kalkınma, maddi ve statik sermaye unsurlarının amaç, ilke, vizyon ve nihai hedefler doğrultusunda maddi olmayan ve dinamik unsurlarla gerek millî gerekse de küresel düzeyde planlandığı, sevk ve idare edildiği bir sürece dayanmaktadır. Coğrafya, toprak, iklim, doğal zenginlikler, su kaynakları ve ekolojik sistem kalkınmanın maddî ve statik sermaye unsurlarını teşkil ederken; siyasi rejimler, iktisadî sistemler, diplomatik kapasite, milli karakter, milli moral ve kültür, nüfus ve eğitim gibi faktörler ise kalkınmanın maddi olmayan ve dinamik unsurlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda maddi ve statik sermaye unsurları ile maddi olmayan ve dinamik unsurlar arasındaki ilişki, süreklilik, tutarlılık, istikrar, verimlilik ve standartlaşma kapsamında güçlü kurumsallıklar vesilesiyle kurulur; kalkınmanın amaç, ilke, vizyon ve hedefleri istikametinde planlanır, organize edilir ve uygulanır. Dolayısıyla kalkınma, her bir unsurun birbirine bağlı olduğu ve birbirini müspet ya da menfi yönde müteselsilen etkilediği, ahlaki ve kültürel ilke ve misyon üzerine kurulur. Bu yönüyle kalkınma; siyasi, iktisadi, toplumsal, beşeri, hukuki ve diplomatik benzeri alanlarda kurumsal, stratejik, planlama ve tatbiki yönleri ile kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ihtiva eden milli ve manevî yükseliş, maddi ve teknik ilerleyiş, siyasi ve toplumsal birlik hamlesidir.

2053'E İŞARET ETTİ

Türkiye muhtıralar, darbeler, terör ve yönetim sistemine bağlı istikrarsızlıklar nedeniyle kalkınma hedeflerine ulaşamamış, milli kaynak ve imkânlarını bu yönde seferber edememiştir. Bizim stratejik hedefimiz; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle prangalarından kurtulan Türkiye’nin istikrarla 2053 yılında ’lider ülke’ ve ‘süper güç’ hâline gelmesidir.



Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasi hayatında mümtaz ve kilit rolüyle Türk siyasetindeki düğümleri çözen, demokrasinin önünü açan, kısır tartışmaları nihayete erdiren, kangrenleşmiş sorunlara şifa veren siyaset anlayışına sahiptir. Bu bağlamda Cumhuriyet’in kuruluş manifestosunu teşkil eden, Türk milletinin 20. yüzyıla dair en güçlü ve cari politik teklifini sunan Türk milliyetçiliği, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla kutlu bir istikbal davasına Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı riyasetinde hazırlanmaktadır.

Partimiz kalkınmayı, Türk zihniyetinin güçlü ve berrak zemininde, ahlak, adalet, istikrar ve refah unsurlarından mürekkep sağlam bir çerçeveye oturtmak; bu zemin üzerinde kalkınmanın siyasi, iktisadi, sosyal, diplomatik ve jeopolitik sütunlarını oluşturmak; millî birlik ve dayanışma, demokrasi ve hukuk devleti, birey merkezli hak ve özgürlükler çatısı altında güçlü bir devlet kurumsallığı ve Türk milletinin her bir ferdinin seferberlik duygusuyla katıldığı millî mefkûre hamlesine dönüştürmek üzere ‘Ahlak, İstikrar ve Refah Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi’ hazırlamıştır. Terörün tasfiye edildiği, güvenliğin kalıcı biçimde sağlandığı, şehirlerin ve kırsal alanların huzur iklimine kavuştuğu ‘terörsüz Türkiye’de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacaktır.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE YARININ DA MESELESİ'

Bilinmelidir ki ‘terörsüz Türkiye’; kalkınma irademize pusu kuran, ekmeğimizi küçülten, yatırımların önüne mayın döşeyen terör illetinden kurtulmak, devletimizin güvenliğimize harcadığı enerjisini kalkınma iradesine dönüştürmek, kardeşliğimizin yeniden ve daha sağlam biçimde, Anadolu’nun her karışında kavileştirmektir. Terörsüz Türkiye; yalnızca bugünün değil, yarının da meselesidir. Yıllar boyunca terörle mücadeleye ayrılmak zorunda kalınan devasa kaynakları artık çocuklarımıza okul; yaşlılarımıza hastane ve bakım hizmeti, çiftçimize sulama kanalı, tarımsal destek, kırsal kalkınma; gençlerimize teknoloji merkezi, üniversite yatırımı, gençlik projesi; kadınlarımıza istihdam ve sosyal refah; esnafımıza kredi, sanayicimize yatırım; şehirlerimize altyapı, köylerimize yol; meralarımıza ıslah, tarlalarımıza bereket olarak döndürmeliyiz. Terörü milletimizin gündeminden geri dönülmemek üzere çıkarmak, güvenlik mecburiyetiyle tüketilen imkânları kalkınma seferberliğine dönüştürmek ‘terörsüz Türkiye’ ile vücut bulacaktır.

-Terörsüz Türkiye vizyonunda gençlerin rolünü nasıl görüyorsunuz? Genç kuşakların milli birlik ve ortak gelecek idealine katkısı nasıl olacaktır?

Terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yön verecek en önemli toplumsal güç, hiç şüphesiz gençlerimizdir. Terörün gölgesinde büyüyen nesiller ile güven, huzur ve istikrar içerisinde yetişen nesiller arasında hem psikolojik hem de sosyolojik açıdan ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle ‘terörsüz Türkiye’, yalnızca bugünün güvenlik meselesi değil; geleceğin insan kaynağına, toplumsal düzenine ve kalkınma hedeflerine yapılan en önemli yatırımdır.

Hatırlatmak isterim ki; bugün 40’lı yaşlarına gelmiş vatandaşlarımız gençliğinde terörsüz bir dönem görmemiştir. Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımızda ise bundan sonraki nesiller terörün karanlık ve kirli yüzüyle muhatap olmayacak, aynı kaygıları taşımayacak, parlak bir istikbale yürüyecektir.

'GENÇLERİMİZ AYRIŞMANIN DEĞİL GELECEĞİN ÖZNESİ OLACAK'

Gençlerimizin enerjisini ideolojik kamplaşmalara, şiddet kültürüne, zararlı akımlara veya marjinal yapılara değil; bilim, teknoloji, girişimcilik, kültür, sanat ve millî kalkınma ülküsüne yönlendirmek temel hedefimizdir. Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş, öz güveni yüksek, milli kimliğinin farkında ve evrensel rekabet gücüne sahip genç kuşaklarla mümkün olacaktır.

Terör örgütleri, tarih boyunca en fazla gençleri hedef almış; onların umutlarını, heyecanlarını ve geleceklerini istismar etmiştir. Terörsüz Türkiye ile birlikte gençlerimiz artık korkunun değil umudun; çatışmanın değil üretimin; ayrışmanın değil ortak geleceğin öznesi olacaktır. Güçlü Türkiye, milli varlığına sahip çıkan, tarihi ve kültürel birikimini çağdaş gelişmelerle buluşturan bir Türk gençliği ile mümkün olabilecek, ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’ ancak onlarla inşa edilebilecektir.



-Efendim son olarak siyasete ve topluma bir çağrınız olacak mı?

Öncelikle size teşekkür ediyorum. Buraya kadar birçok hususa değinmiş olduk. Şunu ifade etmek isterim: Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin ve Türk milletinin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmamıştır, olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismar edilemeyecek bir öneme ve değere sahiptir.

Türkiye’nin yaklaşık elli yıldır mücadele ettiği, birçok insanımızın canına ve malına sebep olan terörden ilelebet kurtulma fırsatı neden rahatsızlık verici olsun? Kardeşliğimizin güçlendirilmesi, demokrasinin gelişmesi ve ülkemizin yükselişinin önündeki engellerin kaldırılması kimi, neden rahatsız etsin? Terör, şiddet ve bölücülüğün zihinlerden de silinmesi, birlik ve beraberliğin kök salması ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırım ve kazanım değil midir?

İki Cihan Serveri Peygamber Efendimizin, ‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’ hadis-i şerifini hatırlatarak, kardeşlik iklimini zehirlemeye çalışanları, provokasyonlarla siyasi rant devşirme peşinde olanları uyarıyorum! Herkesi, Hünkârımız Hacı Bektaş-ı Veli düsturunca eline, beline ve diline sahip olmaya davet ediyorum.

'KUDRETLİ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ'

En büyük güç, farklılıkları vahdete dönüştürebilmededir. Kardeşliği zaafa uğratan, fitneyi ve ayrışmayı siyasetin aracı hâline getiren hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmaz, milletimizin ferasetinden de kaçmaz. Kimin ortak akla ve kardeşliğe, kimin ayrıştırmaya hizmet ettiğini görür. Günü geldiğinde yapılan şovlara değil, niyete ve neticeye bakar; hesabı da sandıkta sorar.

Ayrıca tek derdi MHP hazımsızlığı olan mahfillerin, içinde bulunduğu şizofrenik durumdan bir an evvel kurtulmaları ülkemizin, milletimizin, hatta kendilerinin de hayrına olacaktır. Türkiye, terörü ve terörizmi bütün unsurlarıyla ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarma aşamasındadır. Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır, heba edilmeyecektir. Önümüzdeki dönemde; silahsız ve terörsüz Türkiye’de siyaset ve demokratik kurumlar öne çıkacak, toplumsal mutabakat milli birlikle buluşacak ve güçlenecektir.

Türkiye’nin yeni ufku milli birliğinin gücü olacaktır. Milletimiz emin osun ki; Türkiye istiklaline ve istikbaline sahip çıkmakta, milli ülküleri istikametinde yürümektedir. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlıktır. Türk dünyasının küresel düzlemdeki etkinliği artarken, Türkiye bölgesinde bir kutup başı olarak öne çıkmaktadır. Barışın ve birliğimizin gücüyle milli imkân, kaynak ve kabiliyetlerimizin seferberliğiyle, her meselenin üstesinden gelerek kudretli Türkiye’yi inşa edeceğiz. Ayaklarımızdaki zincirleri kıracak, prangaları söküp atacağız. Çalışacağız, üreteceğiz, adil paylaşacak, adaletle yöneteceğiz. Lider ülke ülkümüze ulaşacak, mazlum milletlere umut olacak, inşallah dünyaya nizam vereceğiz.

Türk milletinin ülkü ve istikbal davasının öncüsü olan Milliyetçi Hareket Partisi, aynı ülkü, değişmez irade, sarsılmaz inançla kutlu hedeflerine yürümektedir. Gayret bizden, himaye Cenabıallah’tandır."