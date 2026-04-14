MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırılarıyla başlayan savaşın 7 Nisan'da iki haftalık ateşkese bağlandığının görülmesi krizin bittiği anlamına gelmemektedir. Görüyoruz ki ortada bitmiş bir kriz değil, bir bilek güreşi mevcuttur.

-3. dünya savaşının sürekli dile getirildiği böyle bir dönemde ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve AB'nin bir barış mekanizmasının hayata geçirilmesi gereklidir. Türkiye elini taşın altına koymaya hazırdır.

-İran cephesinde frenleme olurken Lübnan cephesi açık tutulmaktadır. Siyonist hesapların bölgeyi terk etme niyeti olmadığını göstermektedir. Saldırılar derhal durdurulmalı.

"İSRAİL BU SAVAŞIN GERÇEK VE TEK SORUMLUSUDUR"

-İsrail bu savaşın gerçek ve tek sorumlusudur. ABD'nin şımarık çocuğun saldırısını nasıl teşvik ettiği de çifte standartı göstermektedir.

"ÇAPLARI MHP'Yİ TARTIŞMAYA YETMEZ"

-Terörsüz Türkiye sürecini bahane edetek MHP'nin çizgisini sorgulamaya yeltenen sözde muhalefet kendi basiretsizliğini ele veriyor. Çapları MHP'yi tartışmaya yetmez.

-Savaş sadece tankla, tüfekle yürütülmez. Bugün tohumu kim üretiyorsa savaşın galibi odur. Gıda güvenliği milli beka meselesidir.

"NEREDE "GAYRİMEŞRU" BİR KAZANÇ ALANI VARSA..."

-Nerede "gayrimeşru" bir kazanç alanı varsa derhal devlet eli ile kapatılması gerekir.

-Polis teşkilatı devletin sokaktaki aklıdır. Bu teşkilat sadece suçla mücadelede değil, devletin varlığını somut alanda temsil eder. Canı pahasına vatandaşların güvenliği için vazifede olan bütün emniyet teşkilatımızı hürmetle selamlıyorum.

"POLİSLER YALNIZ DEĞİLDİR"

-Polislerimiz üzerindeki fazla müsai sorunu ihmal edilemez. Polislerin omuzuna ağır yük bindirilmektedir. Polis intiharları es geçilmemelidir. Görev ağırlığında ezilen polisler yalnız değildir. Yalnızlaştırılmamalıdır. Polis devletin sokaktaki nabzını tutan erken uyarı makenizmasıdır. Bu makanizma çökerse devlet felç olur.