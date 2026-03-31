MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında gündemi değerlendiriyor.

Bahçeli'nin gündeme ilişkin açıklamalaır şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi daha güçlü bir devlet ve daha müreffeh bir toplum için milli birlik ve bütünlüğün tahkim edildiği barış ve huzurun egemen olduğu bir Türkiye'yi Cumhur İttifakı birlikteliğinde hayata geçirme gayretindedir.

Önümüzdeki günlerde yeni çalışma programlarıyla milletimize gidip daha çok gönüle girmek için çaba göstereceğiz.

İkinci çeyreğine girdiğimiz yüzyıl uluslararası terörizm, göç, savaşlar, uluslararası hukuka aykırı çifte standartlar, açlık ve yoksulluk, çevresel felaketler gibi sorunlarla birlikte ilerlemektedir. Emperyalist güçler, insani duyarlılıkları yok saymaya ya da ortadan kaldırmaya çalışarak kendi imtiyaz ağlarını genişletme çabasındadır.

Teknolojik hakimiyetin sağladığı üstünlükle hedef alınan ülkelerde etnik ve dini unsurlar istikrarsızlaştırmanın en önemli araç ya da iş birliği aktörü olarak kullanılmaktadır.

Bölgemizde yaratılan barbarlığın emperyalist heves ve emellerin önemli sebeplerinden biri de bundan 100 yıl önce kurgulanan, mazlum halkların sömürgeci canilere meze yapılmak istendiği düzenin revize edilerek yeniden bölgemizde ve dünyada hakim kılınması arzusudur.

'REJİM DEĞİŞECEKSE O İSRAİL OLMALI'

Dünya Yahudilerinin İsrail'in bu halinin sürdürülemez olduğunu ve Yahudiliğe zarar verdiğini ilan etmesi gerekmektedir.

Bu sapkınlıktan arındırılması dünya Yahudiliği için de oldukça önemli ve kaçınılmazdır. Orta Doğu'da bir rejim değişecekse o da İsrail olmalıdır.

'GEREKİRSE YEDİ DÜVELİ YİNE DENİZE DÖKERİZ'

Hedefinde Türkiye olanlara diyorum ki, 100 yıl önce emperyalist masalarda çizilen haritaları ecdadımız nasıl yırtıp attıysa yine yırtarız; gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz."

