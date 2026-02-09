Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki ATO Congresium'da partisinin 57'inci kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu.

MHP lideri Bahçeli, gündemdeki tartışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptığı konuşmasında öne çıkan satır başları oldu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği çiçekleri severek teşekkür etti.

Öte yandan Bahçeli'nin "Cumhuriyetin kuruluş ilkelerini ve yapısını tartışmaya açmak devletin varlığına kast etmekle eş değer" ifadeleri "Cumhuriyeti tartışmaya açan kim?" sorusunu akıllara getirdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Aziz milletimizin her güzel insanına, her kardeşimize en halisene duygularımla saygı ve sevgilerimi sunuyor, esenlikler diliyorum. Hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a göndermiş olduğu tebrik çiçeğinden dolayı zatı devletlerine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçileriz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler, peki siz kimsiniz? Muhafazakar değilsiniz, demokrat değilsiniz olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur. 57 yılın farklı kulvarlarında kervanımızda olsalar da ilk fırtınada oraya buraya kaçanlar tercihini yapmıştır.

İlk günkü gibi Türkçüyüz, ülkümüzden sapmadık. Türkiye'nin ve Türk milletinin gelecek ümidi; MHP ve Cumhur ittifakıdır. Bu tarihi ittifak ahlak ve ruhuyla, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa ederken barış, huzur, refah, özgürlük, insan hakları, demokrasi ve dayanışmanın hakim ve hafi olması esas gayemizdir. Terörsüz Türkiye'nin tesis ve tezahürü ise bu gayenin taçlanmasıdır.

Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanması, milli dayanışmanın dinamizmi ve direnciyle hayat bulacaktır. Bundan sonra da Terörsüz Bölge hedefine ulaşmak mümkün olacaktır. Çünkü Türkiye, sadece bölgemizin değil, dünyanın ağırlık merkezidir.

'DEVLETİN VARLIĞINA KAST ETMEKLE EŞ DEĞER'

57 yılın tecrübesi ve düşünce zenginliğiyle herkesi uyarıyorum; Cumhuriyetin kuruluş ilkelerini ve yapısını tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kast etmekle eş değerdir. Bunun adı da ihanettir.

Türkiye'nin milli değerlerine ve çıkarlarına yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi irade MHP ve Cumhur ittifakıdır.

Dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi irade Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Birilerinin merkez olma çabası boşa düşmüştür. Kopya hiçbir zaman aslın önüne geçeeyecektir.

Siyasi merkez Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Milliyetçilik bir merkez değer olarak nasıl Atatürk döneminde bir değer olmuşsa yine bir değer olacaktır.

Milliyetçilik yükselen bir değer olarak toplumdaki yerini almaya başlamıştır."