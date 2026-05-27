MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN ANIT MEZARINA BAYRAM ZİYARETİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazını kılmasının ardından, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'de yer alan anıt mezarına ziyarette bulundu.

KABRE KARANFİL BIRAKIP SU DÖKTÜ

Anıt mezarda gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetini takip eden Bahçeli, duaların ardından Alparslan Türkeş'in kabrine karanfiller bıraktı. MHP Lideri, ziyaret teamüllerine uygun olarak bakır ibrikle kabre su döktü.

ÜLKÜ OCAKLARINDA BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

Anıt mezardaki anma programının ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezine geçen Devlet Bahçeli, burada partililerle bir araya gelerek bayramlaştı. Vakıf temsilcileriyle bir süre sohbet eden Bahçeli, ziyaretin anısına partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.