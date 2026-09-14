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Apple'ın "ortadan ikiye katlanan, kitap gibi açılıp cüzdan gibi kapanan" yeni modeli iPhone Duo, teknolojik özelliklerinden ziyade Türkiye'deki dudak uçuklatan satış fiyatıyla gündemde.

ABD pazarında 1.999 dolarlık bir etiketle vitrine çıkan cihaz, Türkiye'de 229 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor. Nefes yazarı Murat Muratoğlu, aradaki devasa uçurumun nedenlerini ve ekonomi üzerindeki yansımalarını kaleme aldı.

VERGİSİZ BEDELİ 112 BİN TL, DEVLETİN KAZANCI DAHA FAZLA

Muratoğlu’nun hesaplamalarına göre, 230 bin liraya yaklaşan cihazın vergisiz çıplak bedeli 112 bin 734 lira seviyesinde bulunuyor. Geriye kalan tutar ise kalem kalem devlete giden vergilerden oluşuyor.

Cihazın fiyatına binen vergi yükünün dağılımı Kültür ve Turizm Bakanlığı payı yüzde 1,2, TRT Bandrol ücreti yüzde 12, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 50 ve Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20 olarak belirlendi.

Sistemdeki en çarpıcı detayın "verginin vergisi" uygulaması olduğunu belirten Muratoğlu, KDV'nin yalnızca cihazın çıplak fiyatına değil, önceden eklenen tüm vergilerin de üzerine bindiğine dikkat çekti.

Sonuç olarak devletin bir iPhone Duo satışından kasasına koyduğu vergi tutarı, telefonun kendi vergisiz bedelinden 4 bin 531 lira daha fazla.

FİYATTAKİ 32 BİN LİRALIK "KORKU" TAMPONU

Fiyat uçurumunun tek sorumlusunun vergiler olmadığının altını çizen Muratoğlu, teknoloji devinin Türkiye'ye özel uyguladığı fiyatlandırma politikasına da dikkat çekti. ABD fiyatı olan 1.999 doların güncel kurla yaklaşık 97 bin liraya denk geldiğini, Türkiye'deki tüm vergi ve kesintiler eklendiğinde bile rakamın 198 bin lira civarında kaldığını ifade eden Muratoğlu, aradaki 32 bin liralık açıklanmayan farka vurgu yaptı.