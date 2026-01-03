YENİÇAĞ/ÖZEL HABER FATİH ERBOZ

DEM Parti, yarın Diyarbakır’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlemeyi planladığı “özgürlük” mitingini “olumsuz hava koşulları”nı gerekçe göstererek belirsiz bir tarihe erteledi.

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Cumhurbaşkanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na ve Diyarbakır Valiliği’ne planlanan mitingin yapılmasına izin verilmemesi için dilekçe vermişti. “Abdullah Öcalan’a özgürlük” mitingi gerçekten “olumsuz hava koşulları” yüzünden mi ertelendi?.. Yoksa iktidar ortaklarından bir rica mı gitti?.. Soruya verilen cevaplar şöyle;

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu:

”Mitingin ertelenmesinin gerekçesi olarak hava durumu gösteriliyor ama bu gerekçe bugünkü şartlarda gerçekçi olmuyor. Günler öncesinden hava tahmin raporlarına ulaşabiliyorsunuz artık. Mitingi ileri bir tarihe ertelenmesinin nedeni olarak mitingi düzenleyecek olanlar kadar iktidarın sorumluluk almak istememesinden kaynaklanıyor anlaşıldığı kadarıyla. Mitingin yapılmaması için verdiğimiz dilekçede belirttiğimiz gibi mitingin yapılması durumunda suç olan bu mitinge kamu otoritesi müdahale etmediği takrirde kamu otoritesinin tartışılmaya açılma durumu sıkıntı yaratacaktı. Müdahale durumunda ise yine problem doğacaktı. Kaldı ki başka bölgelerimizde böyle bir miting düzenlenmek istediğinde müdahale ediliyor, burada müdahale etmezseniz ortaya çıkacak anlam devletin bütünlüğü açısından sorun olacak. İktidar da tüm bunları gördüğü için sorumluluk almadı anlaşılan. Bir de en önemlisi vatandaşların duyarlılığı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kırmızı çizgileri hava durumundan çok ötede. Hiçbir hava koşulu buna izin vermiyor.”

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı:

“DEM Parti mitinginin ertelenmesinin nedeni tamamıyla başlatılan süreç ile ilgili. Özellikle Suriye’de ki gelişmelerin tıkanmasıyla birlikte daha fazla taviz vermek istemedikleri anlaşılıyor. Bugün iktidar kanadından yapılan açıklamalara bakarsanız tamamıyla bizim söylediklerimizin özeti. Üzücü olan ise bugüne kadar teröristlere verilen tavizlerin bu teröristlerin yanına kalması. Suriye’de yaşanan sürecin geleceği nokta baştan belliydi. PKK/YPG/SDG’nin oradaki tutumu ortada. Terörist başı Öcalan’a verilen tavizler boşa çıktı. Üzücü olan bunlar.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan:

“Mitingin ertelenmesi içinden geçtiğimiz sürece dikkat ettiğimizde başlatılan süreç ile alakalı görünüyor. Yine gözlemlediğimiz kadarıyla devlet aklı devreye girmiş. Mitingin yapılması durumunda atılacak sloganlar ya da yaşanacak bir takım durumlar diken üzerinde giden süreci olumsuz etkileyebilirdi. Bu nedenle toplunda infial uyandıracak sonuçların meydana gelmemesi için ertelendi diye düşünüyorum. Bir genel olarak sağduyunun hakim olmadığını gözlüyoruz zaten. Provokasyon olma ihtimali de dikkate alınmış olabilir. Devlet aklı tüm bunları bütünlüklü olarak görmüş olacak ki böyle bir karar alınmış görünüyor. Elbette bu ortamda siyasi iktidarın sorumluluk almadığı ya da alamadığı da belli oluyor.”