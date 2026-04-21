Merkez Bankası’nın 1.752 imalat sanayi tesisinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2026 Bahar Dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri, Türkiye’nin üretim üslerinde yatırım iştahının vites yükselttiğini ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, sanayiciler 2026 yılı için yatırım planlarını yukarı yönlü revize ederken, büyük ölçekli firmalar ile KOBİ’ler arasındaki ayrışma dikkat çekti.

2025 YATIRIMLARI BEKLENTİLERİ AŞTI

2026 Bahar dönemi sonuçları, geçtiğimiz yılın muhasebesini de gözler önüne serdi. 2025 yılında gerçekleşen brüt yatırım harcamaları, bir önceki yılın Güz döneminde öngörülen tahminlerin üzerinde bir artış sergiledi. Yani sanayici, 2025’in zorlu koşullarına rağmen planladığından daha fazla yatırım yaptı.

Ancak bu tabloda dev işletmeler istisna oluşturdu. Üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan büyük ölçekli iş yerleri, 2025 yılını diğer grupların aksine, öngörülenden daha zayıf bir yatırım artışıyla kapattı.

2026 İÇİN "TAM YOL İLERİ" MESAJI

Sanayicinin 2026 yılına dair projeksiyonları, büyüme arzusunun korunduğunu kanıtlıyor. Ankete göre, bu yıl yapılması planlanan yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı yönündeki beklentiler güçlenerek devam ediyor.

BÜYÜKLÜK GRUPLARINA GÖRE REVİZELER

Tüm büyüklük grupları, 2025'in son aylarında yaptıkları ilk değerlendirmeleri yukarı yönlü güncelleyerek daha fazla yatırım yapacaklarını beyan etti. Yatırım iştahındaki bu yukarı yönlü revizyon tüm gruplarda görülse de, 50 ile 249 çalışanı olan orta ölçekli işletmelerde artış beklentisi diğerlerine oranla daha sınırlı kaldı.