İtalya'nın Inter ekibi, deplasmanda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaştı. Ev sahibi ekip Sondre Fet, Jens Hauge ve Kasper Hogh'un kaydettiği gollerle 3-1 üstünlük kurdu. Konuk Inter'in tek golünü Francesco Pio Esposito attı ve Norveç takımı rövanş öncesi önemli avantaj yakaladı.

Belçika'nın Club Brugge ile İspanya'nın Atletico Madrid arasındaki mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Almanya'dan Bayer Leverkusen ise ikinci yarıda bulduğu gollerle Yunanistan'ın Olympiakos'unu deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İngiltere'nin Newcastle United ekibi, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı deplasmanda 6-1'lik farklı skorla geçti.

Play-off turu rövanş karşılaşmaları 24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.