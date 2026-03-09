Kuraklık Eylül 2025’te alarm vermişti.1972 yılında tarımsal sulama amacıyla Devegeçidi Çayı üzerine kurulan baraj gölü, son yılların en zorlu dönemlerinden birini geçirdi. Eylül 2025’teki verileriyle karşılaştırılan güncel görüntüler, doğanın muazzam dönüşümünü gözler önüne seriyor. Bir dönem suyun büyük oranda çekildiği havza, yerini yeniden maviliklere bıraktı.

BİYOÇEŞİTLİLİK İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, artan su miktarının ekosistem üzerindeki olumlu etkilerini şu sözlerle vurguladı:

"Özellikle son dönemdeki yoğun kar yağışı, yer altı kaynak sularının zenginleşmesine ve doğanın canlanmasına vesile oldu. Devegeçidi, 120’ye yakın kuş türü için hem konaklama hem de üreme alanı. Su seviyesindeki bu artış, buradaki yaban hayatına ciddi katkı sağlayacaktır."



ÇİFTÇİNİN VE BESİCİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Sadece yaban hayatı değil, bölge halkı da bu doluluktan nasibini alıyor. Avcısuyu Mahallesi sakinlerinden besici Ahmet Aslan, yaşadıkları mutluluğu şu ifadelerle dile getirdi:

"Bu sene yağan kar toprağı doyurdu, barajımız doldu."

"Hayvanların suyu bol, çiftçinin yüzü gülüyor. Zor günleri geride bıraktık."



SU TASARRUFU HALA KRİTİK

Prof. Dr. Karakaş, her ne kadar doluluk oranları sevindirici olsa da dünya üzerindeki tatlı su kaynaklarının tehdit altında olduğunu hatırlatarak, suyun israf edilmeden korunmasının hem insanlar hem de doğa için hayati önem taşıdığını belirtti.