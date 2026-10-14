Kaynak: Haber Merkezi

İlk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen ve yıllar içinde aldığı devasa güncellemelerle baştan aşağı dönüşen No Man’s Sky, mobil cihazlarda kırpılmış bir deneyim sunmayacak. Stüdyonun kurucusu Sean Murray, mobil sürümün masaüstü ve konsol deneyimini büyük ölçüde koruyacağını ifade etti. Oyuncular, geçtiğimiz yıl yayınlanan kapsamlı Voyagers güncellemesi de dahil olmak üzere bugüne kadar sunulan içeriklerin neredeyse tamamına erişebilecek. Mobil versiyondaki tek temel eksiklik çok oyunculu mod olurken, gezegen yerleşimleri gibi bazı detaylı özellikler ise üst segment cihazlarda kullanılabilecek.

GENİŞ CİHAZ DESTEĞİ VE TEKNİK DETAYLAR

Yaklaşık 5 GB indirme boyutuna sahip olan oyun, iPhone 11 ve üzeri akıllı telefonlar ile üçüncü nesil iPad Air ve daha yeni tablet modellerinde çalışabilecek. Mobil kullanım için özel olarak tasarlanan dokunmatik kontrollerin yanı sıra harici oyun kolları, harici ekran aktarımı ve iPad için fare ile klavye desteği de sunulacak. Geliştirici ekip, mobil tarafta cihazların ısınmasını ve pil tüketimini kontrol altında tutmak için kapsamlı optimizasyon çalışmaları yaptıklarını belirtiyor.

Çıkış günü ücretsiz deneme seçeneğiyle sunulacak oyunun tam sürüm ücreti henüz açıklanmadı. Nintendo Switch sürecinde olduğu gibi iOS tarafında da oyuncu geri bildirimleri doğrultusunda güncellemelerin sürdürülmesi hedefleniyor.