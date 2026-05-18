Bilim insanları daha önce hiç görülmemiş bir göktaşını Dünya’ya doğru ilerlediğini görüyor. Yaklaşık 32 bin kilometre hızla ilerleyin göktaşının TSİ bu gece saatlerinde Dünya’nın çok yakınından geçmesi bekleniyor.

2026 JH2 adı verilen asteroit, 10 Mayıs'ta Arizona, Tucson yakınlarındaki Mount Lemmon Gözlemevi'ndeki gökbilimciler tarafından keşfedildi. Bu gökbilimciler geçen yıl da süper parlak Lemmon Kuyruklu Yıldızı'nı tespit etmişlerdi.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nın Küçük Cisim Veritabanı Arama verilerine göre, o zamandan beri dünyanın dört bir yanındaki diğer gözlemevleri tarafından da doğrulanan bu uzay kayası, muhtemelen her 3,7 yılda bir eliptik bir yörüngede Güneş'in etrafında dönüyor ve Jüpiter kadar uzak bir mesafeye ulaşıyor. Gök taşının, Dünya’nın en büyük hayvanı olarak bilinen mavi balina kadar büyüklüğe sahip olduğu belirtiliyor.

GÖK TAŞI DÜNYAYA NE KADAR YAKLAŞACAK?

Bilim insanları, gök taşının Dünya’nın 91 bin kilometre üzerinden geçmesini tahmin ediyor. Gök taşının böylece uyduların çoğunun üstünden geçecek. Ancak öte gezegenleri araştıran uydular gibi bazı araçlara daha yakın geçmesi bekleniyor.

Bilim insanları, sınırlı gözlemler nedeniyle asteroitin Dünya'ya ne kadar yaklaşabileceği konusunda bir miktar belirsizlik olduğunu söylüyor. Ancak gezegenimize çarpma olasılığı sıfır.

Göktaşının teleskoplarla rahatça gözlemlenebileceği öğrenildi.