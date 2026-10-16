Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu 2027 yılı merkezi yönetim bütçe teklifi, muhalefetin sert eleştirilerine hedef oldu. Toplam 27 trilyon 276 milyar liralık dev bütçenin yaklaşık yüzde 15'inin faiz ödemelerine ayrılmasına dikkat çeken DEVA Partili Hasan Karal, ekonomideki bütçe tercihlerine tepki gösterdi.

"O BÜTÇENİN İÇİNDE NERE SEYSE 4 TRİLYON LİRA FAİZ VAR"

Faiz ödemelerine ayrılan devasa kaynağı rakamlarla ortaya koyan Hasan Karal, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Törenlerle bütçe açıklıyorlar. O bütçenin içinde tam tamına 3 trilyon 975 milyar liralık faiz ödemesi var. Evet, yanlış okumadınız, neredeyse 4 trilyon lira! Şu fon vurgununda sözü edilen paranın da yaklaşık 5 katı! Devlete borç verip faiz kazananlar paralarına para katarken, bunun faturasını milletimiz ödeyecek. Parası olan faizden kazanacak, geçim derdindeki vatandaş ise bunun yükünü taşıyacak, ceremesini çeken yine millet olacak.”

"HER 100 LİRALIK VERGİNİN 15 LİRASI FAİZE"

Milletin ödediği vergilerin adil dağıtılmadığını vurgulayan Karal, bütçedeki faiz yükünün vatandaşın sırtına bindiğini ifade etti:

“Vatandaşımızın ödediği vergilerle oluşturulan bütçeden harcanacak her 100 liranın yaklaşık 15 lirası faiz ödemelerine gidecek. Başka bir ifadeyle bütçenin her 7 lirasından 1 lirası faize ayrılacak. Bir tarafta ay sonunu getiremeyen milyonlarca insanımız, diğer tarafta trilyonlarca liraya ulaşan faiz faturası var. Bu tabloyu milletimizin vicdanına bırakıyoruz.”

"FAİZE AYRILAN PARA, ÇİFTÇİYE VERİLECEK DESTEĞİN 17 KATI"

Bütçedeki önceliklerin yanlış belirlendiğini belirten Karal, 2027 yılı için doğrudan tarımsal destek programlarına yalnızca 235 milyar lira ayrıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Toprağını ekmekte zorlanan, mazotunu, gübresini, tohumunu borçla alan çiftçimize 235 milyar lira doğrudan destek ayırıyorsunuz. Faiz ödemelerine ise bunun yaklaşık 17 katını, neredeyse 4 trilyon lirayı gözden çıkarıyorsunuz. Üreticiyi desteklemek yerine faiz yükünü büyüten bir bütçeyle ne tarımı ayağa kaldırabilirsiniz ne de milletin refahını artırabilirsiniz.”

"BU BÜTÇEDE İSRAF VAR, İNSAF YOK!"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın kurumsal akıl ve güven vurgusunu hatırlatan Karal, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın da yıllardır ısrarla vurguladığı gibi, ekonomide güveni yeniden tesis etmeden, hukukun üstünlüğünü ve kurumsal aklı hâkim kılmadan bu ülkeyi yüksek faiz yükünden kurtaramazsınız. Bu bütçede faiz var, israf var, her şeye kaynak var ama belli ki bu bütçeyi hazırlayanlarda ne vicdan var ne de insaf!”