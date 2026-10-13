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Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerem Altun, Türkiye'de gündeme gelen fon yolsuzluğu iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sivil toplum kuruluşlarını yaşananlar karşısında sorumluluk almaya davet eden Altun, fon dolandırıcılığının toplumdaki güven duygusunu zedelediğini ve vicdanları yaraladığını ifade etti.

"Değerli STK'lı Dostlarımız!" başlığıyla yayımladığı mesajında Altun, sivil toplum kuruluşlarının adalet, şeffaflık ve denetim konusunda daha etkin bir tutum sergilemesi gerektiğini savundu.

Fon yolsuzluğu iddialarını değerlendiren Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan fon dolandırıcılığı; denetimsizlikler, emanete ihanet örnekleri, sadece bir ekonomik mesele değil, bir ahlak ve vicdan meselesidir.

STK'larımız; Anadolu irfanını, paylaşmayı, emaneti korumayı şiar edinmiş demokratik kurumlar olarak, olup biten yanlışlara sessiz kalmamalıdırlar. Çünkü sessizlik, yanlışa ortak olmaktır."

STK'LARA ADALET VE ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal sorumluluğuna dikkat çeken Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımızı; adaleti, şeffaflığı, denetimi ve helal kazancı savunmaya, milletimizin hakkını ve hukukunu korumaya davet ediyoruz.

Demokratik desteğinizi, vicdani duruşunuzu bekliyoruz..."

"BİZİM GELENEĞİMİZDE EMANETE SAHİP ÇIKILIR"

Açıklamasında toplumsal değerlere de vurgu yapan Altun, yaşananların Anadolu'nun köklü gelenekleriyle bağdaşmadığını savundu.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, etrafımızda olup bitenler hepimizin içini acıtıyor. Kimse doğruyu konuşmazsa, yanlış doğrunun yerini tutuyor. Biz Anadolu'nun evlatları olarak, kadim bir geleneğin mensuplarıyız.

Bizim geleneğimizde emanete sahip çıkılır, komşusu açken tok yatılmaz, yetimin hakkı yenmez.

Bugün yaşananlar bu değerlerimizle uyuşmuyor."

"SESSİZ KALMAK, YANLIŞI ONAYLAMAKTIR"

DEVA Partisi olarak sivil toplum kuruluşlarından ortak bir duruş beklediklerini belirten Altun, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"O yüzden DEVA Partisi olarak diyoruz ki: Gelin, hep birlikte bu yanlışa dur diyelim. Yüksek sesle ve vicdanımızın sesiyle.

STK'lar olarak bir anlayış birliği sağlarsak, bu yanlışlar düzelir. Sizin desteğiniz topluma güç verecektir.

Milletimizin malına, emeğine zarar veren, güveni sarsan bu rezalete sessiz kalmak, bu yanlışları onaylamaktır."