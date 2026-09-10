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Kaynak: ANKA

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Merkez Bankası'nın ekonomi politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulunarak iktidarın anlattığı masalların sokakta karşılığının kalmadığını belirtti.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasının ardından açıklanan ekonomik programı "İstikrar Masalları" olarak nitelendiren Şahin, yetkililerin oturdukları yerden reel sektörden ve sokaktan kopuk senaryolar yazdığını ifade etti.

Tabelaya yazılan yüzde 37'lik oranın piyasadaki gerçekliği yansıtmadığını vurgulayan Şahin, politika faizi bu seviyedeyken üretici ve KOBİ'lerin yüzde 60'ların üzerindeki maliyetlerle kredi bulabildiğini, bu şartlarda yatırım ve ayakta kalmanın imkansız hale geldiğini dile getirdi.

'NE MERKEZ BANKASI'NIN PEMBE MASALLARI BU ENKAZI GİZLEYEBİLİR'

Kamudaki israf, hukuk, liyakat ve kurumsal güven konularında da iktidarı eleştiren Şahin, ekonomik programın faturasının faiz kıskacındaki sanayiciye, siftahsız kepenk kapatan esnafa ve dar gelirliye kesildiğini belirtti.

Vatandaşın mutfağının yangın yerinde olduğunu ve pazardaki fiyatların katlandığını söyleyen Şahin, "Ne Merkez Bankası'nın pembe masalları bu enkazı gizleyebilir ne de sabit tuttuğunuz rakamlar milleti doyurur. Yazdığınız hikaye bitti, sayın iktidar sahipleri. Sokaktaki gerçekler çok yakında o masal serinizi bitirecek" diyerek açıklamalarını tamamladı.