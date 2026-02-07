DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, doğal afetlere ilişkin verilen Cuma hutbesini eleştirdi.

DEVA Partisi'nden Cuma hutbesi eleştirisi - Resim : 1
DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin

'FELAKETLER YALNIZCA KADER DEĞİLDİR'

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü Cuma hutbesinde; felaketler karşısında sabır, dayanışma ve yardımlaşmanın önemi uzun uzun anlatıldı. Elbette bunlar kıymetlidir, gereklidir. Ancak bir hayati başlık eksikti: Sorumluluk ve denetim.

Felaketler yalnızca kader değildir; ihmallerin, tedbirsizliğin ve denetimsizliğin ağır sonuçlarıdır. Dayanışma yaraları sarar, fakat asıl olan yeni acıların yaşanmaması için sorumluların hesap vermesi ve etkin denetimin tesis edilmesidir. Toplumsal vicdan; sabrı da, yardımlaşmayı da, adaleti ve sorumluluğu da birlikte gerektirir." ifadesini kullandı.