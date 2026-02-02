DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, fındık alım fiyatlarının kısa süre içinde 340–350 TL bandından 220 TL seviyelerine kadar gerilemesini eleştirdi.

Türkiye’nin dünyanın en büyük fındık üreticisi olmasına rağmen fiyat belirleme gücüne sahip olamadığını vurgulayan Karal, yaşanan tabloyu “piyasayı düzenlemesi gereken kamunun seyirci kalmasının sonucu” olarak değerlendirdi.

DEVA Partili Hasan Karal, dünya fındık üretiminde lider olan Türkiye’de yaşanan fiyat düşüşünün, Karadeniz’de binlerce üreticiyi doğrudan etkilediğini ve ekonomik açıdan zor durumda bıraktığını söyledi.

“BEKLENTİ YÜKSELDİ, HAYAL KIRIKLIĞI BÜYÜDÜ”

Üreticilerin, fiyatların yeniden artacağı beklentisiyle ürününü elinde tuttuğunu hatırlatan Karal, “Fiyatların bu kadar kısa sürede dibe vurması, zaten artan girdi maliyetleri altında ezilen üreticiyi bir kez daha kaygıya sürüklemiştir. Gübre, ilaç, işçilik ve nakliye maliyetleri her geçen gün artarken, ürün fiyatlarının bu seviyelere düşmesi kabul edilebilir değildir” dedi.

“BU TABLO SERBEST PİYASA DİYE GEÇİŞTİRİLEMEZ”

Fındık piyasasında yaşanan dalgalanmanın doğal piyasa koşullarıyla açıklanamayacağını ifade eden Karal, ortada adil ve sağlıklı işleyen bir piyasa bulunmadığını söyledi. Karal, “Fiyatlar belirli dönemlerde baskılanmakta, üretici çaresiz bırakılmaktadır. Bunun bedelini alın teriyle üretim yapan çiftçi ödemektedir” diye konuştu. Sosyal medyada ve üretici gruplarında yükselen tepkilere dikkat çeken Karal, birçok üreticinin mevcut fiyatları emeğine yapılmış açık bir haksızlık olarak gördüğünü belirtti.

“PİYASAYI DÜZENLEMESİ GEREKEN KAMU, NE YAZIK Kİ BUGÜN SEYİRCİ KONUMUNDA”

Türkiye’nin dünya fındık üretiminde lider konumda olmasına rağmen fiyat belirleme gücüne sahip olamadığını vurgulayan Hasan Karal, bunun temel nedeninin piyasayı regüle etmesi gereken kamu otoritesinin etkisizliği olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Piyasayı düzenlemesi gereken kamu, ne yazık ki bugün seyirci konumundadır. Fındık üreticisi her yıl aynı döngüye mahkûm ediliyor. Yaşanan fiyat dalgalanmaları üreticiyi sistematik biçimde zarara uğratıyor. Geçtiğimiz yıl rekoltenin son derece düşük olmasına rağmen hükümetin bu tabloya kayıtsız kalması kabul edilemez. Üretici emeğinin karşılığını alamazken, kazanan hep büyük alıcılar oluyor. Türkiye’nin tarımda geldiği nokta budur: Üreten kaybediyor, spekülatör kazanıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasada etkin ve yönlendirici bir alım politikası yürütmemesi, fiyat düşüşlerini daha da hızlandırmaktadır. Bu nedenle kamu otoritesinin, güçlü, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir taban fiyat politikasıyla üreticinin arkasında durması şarttır” ifadelerine yer verdi.

“FINDIK STRATEJİK ÜRÜNDÜR, KADERİNE TERK EDİLEMEZ”

Karal, Fındığın Karadeniz için yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda önemli bir geçim kaynağı ve sosyal denge unsuru olduğunu ifade etti. Fındığın Türkiye için stratejik bir ürün olduğunun altını çizen Karal, “Milyonlarca insanın geçimi bu ürüne bağlıdır. Fiyatı üç-beş alıcının insafına bırakılamaz. Üreticiyi koruyan, piyasayı dengeleyen, alın terini güvence altına alan bir tarım politikası şarttır. DEVA Partisi olarak, tarımda üreticiyi güçlendiren, emeği koruyan ve piyasayı şeffaf biçimde düzenleyen bir anlayışı savunuyoruz” şeklinde konuştu.