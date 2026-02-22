DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Kırsalda Bereket” paketini eleştirerek, tarım ve hayvancılık politikalarını hedef aldı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, paketin vatandaşın sofrasına et getirmediğini savundu. “Türkiye’yi tarımda Avrupa birincisi değil, hayvan başına ithalat maliyeti 6 yılda yüzde 65 artmış bir ithalat şampiyonu haline getirdiniz. Vatandaşın sofrasına et değil, sadece ‘bereket müjdesi’ koyabildiğiniz bu vizyonsuzluğun bedelini maalesef yine bu millet ödüyor” ifadelerini kullandı.

"BU NE PERHİZ, BU NE LAHANA TURŞUSUDUR?"

Et ithalatına dikkat çeken Şahin, “Sayın Erdoğan yine ‘Kırsalda Bereket’ diyerek süslü bir paket açıkladı ama bu millet artık bu bayat senaryolara tok. Bir yandan yerli üreticiye ‘koyun veriyoruz’ diye müjde dağıtıp, diğer yandan Tarım Bakanlığı’nın 26 Ocak’ta yayımladığı talimatla 500 bin baş besilik sığır ithalatı kapısını sonuna kadar açmak, en hafif tabiriyle bu milletin aklıyla alay etmektir. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusudur?” dedi.

Şahin, Türkiye’nin mevcut hayvan varlığına sadece sembolik bir ekleme yapılarak hayvancılığın kurtarılamayacağını belirterek, “Kök nedenleri, yani artan yem maliyetlerini, yok edilen meraları ve üreticiyi zarar ettiren süt fiyatlarını çözmeden hayvan dağıtmak, o hayvanları bir yıl sonra maliyet baskısıyla kesime mahkum etmekten başka bir işe yaramaz” değerlendirmesinde bulundu.