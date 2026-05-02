"GENELGEYLE DEĞİL, GEÇİMLE KORUNUR"

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus On Yılı" genelgesine ilişkin değerlendirmesinde, ailenin dört duvar arasındaki huzurunun ancak ekonomik güvenle sağlanabileceğini vurguladı. Şahin, ailenin korunmasının devletin görevi olduğunu kabul etmekle birlikte, "Aile kurumu Resmi Gazete'de yayımlanan talimatlarla değil, mutfaktaki bereketle ayakta kalır" dedi.

"BİREBİR EKONOMİK GERÇEKLER: BEBEK BEZİ VE KİRA KRİZİ"

İktidarın gençlere yönelik "evlenin" çağrılarını eleştiren Şahin, hayat pahalılığının aile kurmanın önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Gençlerin iş bulamadığı, kiraların maaşları aştığı bir ortamda bebek bezi maliyetinin dahi karşılanamaz hale geldiğini ifade eden Şahin, "Aileyi sadece sloganla, afişle nasıl güçlendireceksiniz? Bu ekonomi yönetimiyle olsa olsa 'Aile Son Yılı' olur" ifadelerini kullandı.

EVLİLİKLER AZALIYOR, BOŞANMALAR ARTIYOR

Şahin, konuşmasında TÜİK’in 2025 yılına ait karamsar verilerini de paylaştı:

Evlenen Çift Sayısı: 552 bine geriledi.

Boşanma Sayısı: 193 binin üzerine çıktı.

Bu tablonun, gençlerin önüne somut iş imkanı ve sürdürülebilir gelir konulmadan değişmeyeceğini savunan Şahin, aileyi zayıflatan unsurun gençlerin tercihi değil, yönetilemeyen ekonomi olduğunu kaydetti.

GENÇ İŞSİZLİĞİ VE BARINMA KRİZİ VURGUSU

Mart 2026 verilerine göre genç işsizliğinin yüzde 15,3, atıl iş gücünün ise yüzde 31,5 seviyelerine ulaştığını hatırlatan Şahin, gençlerin gelecek güvencesi olmadığını belirtti. Şahin, çözümün reklam kampanyalarında değil; adaletli bir ekonomik düzen, ödenebilir kira imkanı, güvenli çalışma ortamı ve erişilebilir kreşlerde yattığını vurguladı.