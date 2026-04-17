DEVA Partisi Milletvekili Sadullah Kısacık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen aile düzenlemeleri sırasında yaptığı konuşmada, çocukların suça sürüklenmesi, eğitim güvenliği ve toplumsal yapıdaki bozulmaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kısacık, yalnızca yasal düzenlemelerle aile kurumunun korunamayacağını savundu.

Kısacık, 2025 yılında 0-17 yaş grubunda suça sürüklenen çocuk sayısının 180 bine ulaştığını belirterek, çocukların karıştığı olaylarda yaralama, tehdit, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarının öne çıktığını söyledi.

Mevcut tablo karşısında doğum izni gibi düzenlemelerin tek başına çözüm olmayacağını ifade eden Kısacık, “Kim yurt dışına gitmek istediği bir ülkeye çocuk getirir? Güvenle yetiştiremeyeceği, güvenle okula gönderemeyeceği bir Türkiye’ye kim çocuk getirir?” diye konuştu.

Kısacık yaptığı paylaşımda:

"Bugün ilkokul 3. sınıfta okuyan kızımın 38 kişilik sınıfında sadece 6 kişi okula gelmişti. Yaptığım bu konuşma henüz okullarımızda yaşanan üzücü olaylar yaşanmadan önce aile kanununun maddesi üzerinde yaptığım konuşma. Yıllardır çocuklarımızın suç oranında ivme artıyordu ve artık kritik seviyeye gelmiştik. Bugünlere bir günde gelmedik dolayısıyla bu olaylar bir günde geçmeyecek. Beni üzen şey bugünlere göz göre göre geldik. Aileyi korumada kanuni düzenlemelere değil, yıpranan kadim kültürümüzü yeniden inşa etmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.