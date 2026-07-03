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TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Açıklanan rakamlar kamuoyunda tartışma yaratırken, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin İdris Şahin’den konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Şahin'in açıklamaları şu şekilde:

TÜİK rakamı açıklandı, emekliye ve memura reva görülen tablo da tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı.

Şimdi yine çıkıp kameraların karşısına geçecekler, göğüslerini gere gere “tarihi zam yaptık” diye anlatacaklar. Siz hangi zamdan bahsediyorsunuz Allah aşkına?

Yıllık enflasyon yüzde 32,11. SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilen “lütuf” yüzde 17,75, memur ve memur emeklisine düşen pay ise yüzde 13,5. Milyonlarca insana açıkça “cebinden eksilenin tamamını karşılamaya niyetimiz yok, bununla idare et” deniliyor.

Emekli markete TÜİK formülleriyle gitmiyor; kasada peynir alırken “bana enflasyon farkı uygulayın” diyemiyor. Kira, ilaç ve faturalar hızla artarken, maaş farkı aylar sonra vatandaşın önüne konuluyor.

Bir de bunu öyle bir anlatıyorlar ki, sanki millete lütuf sunuluyor. Ortada lütuf yok, açık bir hak kaybı var. Aynı fırından ekmek alan, aynı faturayı ödeyen emekliler farklı katsayılara mahkûm ediliyor.

Bu insanlar ömür boyu çalıştı, prim ödedi, vergi verdi. Şimdi sadaka değil, hak ettikleri adaleti istiyorlar. Kürsülere çıkıp bu tabloya “zam” demeyi bırakın artık. Bunun adı vatandaşa “ne haliniz varsa görün” demektir.

Milletimizin bu içi boş açıklamalara karnı tok. Emeklinin de memurun da hakkı kuru hesaplara sıkıştırılamaz. Bu haksızlığa asla razı olmayacağız, derhal adil bir düzenleme yapılmalıdır.