İdris Şahin, iktidarın tarıma yönelik ayırdığı devasa bütçe söylemleri ile TÜİK’in açıkladığı rakamlar arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Şahin, "Bir yanda '2026 için tarıma 939 milyar lira ayırdık' diyen bir yönetim, diğer yanda ise üretimin hızla düştüğünü söyleyen resmi veriler var" diyerek şu rakamları paylaştı:

KIRMIZI ET ÜRETİMİ: GEÇTİĞİMİZ YIL YÜZDE 10,5 ORANINDA GERİLEDİ.

Geçtiğimiz yıl yüzde çiğ süt üretiminin 4,9 oranında azaldığını söyleyen Şahin, bu düşüşün akılla ve matematikle izah edilemeyecek bir yönetim zafiyetinin belgesi olduğunu ifade etti.

"YEM ATEŞİ AHIRI YAKTI, DUMANI MUTFAĞI SARDI"

Üreticinin artan yem maliyetleri altında ezildiğini ve ahırlarını kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Şahin, krizin vatandaşın sofrasına yansımasını "Bu tablo; evladının bardağından eksilen sütün, vatandaşın sofrasından kalkan etin ve üreticimizin sessiz feryadıdır. İktidar başarı masalları anlatırken, Sayın Tarım Bakanı '2026’da kayıplarımızı geri alacağız' diyerek aslında başarısızlığı örtülü şekilde itiraf etmiştir." ifadeleriyle eleştirdi.

"SORUMLU KASAPLAR DEĞİL, İFLAS EDEN EKONOMİDİR"

Et ve süt fiyatlarındaki artışın sorumlusunun aracı kurumlar veya kasaplar olmadığını vurgulayan Şahin, sorunun temelinde yanlış ekonomi politikalarının yattığını belirtti. Şahin, hayvancılıkta stratejik bir tehlikeye işaret ederek şu uyarıda bulundu:

-Süt üreticisi zarar ettiği için damızlık hayvanlarını kesime gönderiyor. Bu, yarın daha büyük bir et krizine ve ithalata mahkûm olmak demektir.

-Günübirlik politikalar ve ithalat lobilerini besleyen sistem, gıda arz güvenliğini ve dolayısıyla milli güvenliğimizi tehlikeye atmaktadır.

"SÜTÜN DEĞERİNİ KORUMAZSANIZ, ETİN FİYATINI DÜŞÜREMEZSİNİZ"

DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, çözümün "milyarlık destek nutukları" değil, liyakatli kadrolarla planlı bir tarım politikası olduğunu ifade etti. Şahin, "Üretici sadaka değil, emeğinin karşılığını istiyor. Sütün değerini üreticide koruyamazsanız, etin fiyatını tüketicide asla düşüremezsiniz" diyerek iktidarı rasyonel politikalara dönmeye çağırdı.