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Kaynak: AA

Muğla'nın ünlü turizm merkezi Marmaris, dev bir kruvaziyere ev sahipliği yaptı. Panama bayrağını taşıyan 333 metre uzunluğundaki "MSC Divina" isimli yolcu gemisi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden hareket ederek Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine demirledi.

Çoğunluğunu Avrupalı turistlerin oluşturduğu dev gemide, 4 bin 239 yolcunun yanı sıra 1277 mürettebatın görev yaptığı bildirildi. Limandaki gümrük prosedürlerinin tamamlanmasının ardından karaya çıkan turistler, ilçede keyifli saatler geçirdi.

Gezicilerin bir kısmı Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'nde yürüyüş yapıp sahildeki kafe ve restoranlarda vakit geçirirken; bazı turistler ise düzenlenen günübirlik gezilerle Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde bulunan Kaunos Antik Kenti'ni ve civardaki koyları keşfetti.

Dev kruvaziyerin, akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na doğru yola çıkmak üzere Marmaris'ten ayrılacağı aktarıldı.