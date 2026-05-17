Yeniçağ Gazetesi
17 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı

Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı

Goldman Sachs, önünde önemli bir büyüme alanı bulunan ve yükseliş potansiyelini koruyan 5 hisseyi kamuoyuna duyurdu. Nvidia'dan enerji içeceği üreticisi Monster Beverage'a kadar uzanan listedeki şirketler için "al" notu verilirken, analistlerin hedef fiyat revizyonları dikkat çekti.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri merkezli küresel yatırım bankası Goldman Sachs, finans piyasalarında yükseliş potansiyelini koruyan ve önünde ciddi bir büyüme alanı bulunan hisse senetlerini raporladı. Bankanın analistleri tarafından mercek altına alınan ve "al" notu verilen hisseler arasında Nvidia, Monster Beverage, MP Materials, SharkNinja ve Woodward yer aldı. Raporda, bu şirketlerin bilançoları, pazar payı kazanımları ve sektörel avantajları detaylıca paylaşıldı.

İşte Goldman Sachs’ın radarına giren ve geleceğe yönelik güçlü performans vadeden o 5 şirket:

1 12
Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı - Resim: 2

1. Monster Beverage

Goldman Sachs, küresel enerji içeceği üreticisi Monster Beverage’ın son çeyrek raporunun ardından yaptığı değerlendirmede şirketin yıla etkileyici bir başlangıç yaptığını belirtti. Bankanın yayımladığı analiz notunda, nisan ayında elde edilen güçlü satış rakamlarının, piyasadaki büyüme ivmesinin kesintisiz sürdüğüne işaret ettiği vurgulandı.

2 12
Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı - Resim: 3

Analist Bonnie Herzog, yayımladığı güncel notta Monster Beverage'ın yükseliş için hala önemli bir alana sahip olduğunu ve bu hissenin bankanın en güçlü portföy tercihleri arasında yer aldığını söyledi. Yaşanan bu olumlu gelişmelerin ardından Herzog, hisse için daha önce belirlediği hedef fiyatını 95 dolardan 97 dolara yükseltti. Enerji içeceği devinin hisseleri, yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 14 oranında bir getiri sağladı.

3 12
Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı - Resim: 4

2. MP Materials

Nadir toprak elementleri alanında faaliyet gösteren MP Materials, son finansal bilançosunun ardından Goldman Sachs’ın listesinde dikkat çeken bir diğer şirket oldu. Analist Brian Lee, şirketin kapasite artış sürecindeki uygulamalarının olumlu ivme sinyalleri vermeye devam ettiğini ve bu doğrultuda oldukça güçlü finansal sonuçlar açıklandığını belirtti.

4 12
Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı - Resim: 5

Lee, yayımladığı yatırımcı notunda, güçlü bilanço yapısıyla MP’nin önemli bir dönüm noktasına yaklaşan büyüme stratejisini uygulamaya devam etmesini beklediklerini söyledi. Goldman Sachs, güçlü operasyonel sonuçların ardından hisse için hedef fiyatını 71 dolardan 80 dolara çıkardı. Analizde özellikle şirketin mıknatıs iş koluna dikkat çekilirken, MP Materials hisselerinin bu yıl genelinde yaklaşık yüzde 21 oranında yükseliş kaydettiği bilgisi verildi.

5 12
Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı - Resim: 6

3. SharkNinja

Tüketici ürünleri pazarında faaliyet gösteren SharkNinja, güçlü bilanço sonuçlarının ardından Goldman Sachs analistlerinin olumlu görüşünü koruduğu bir diğer marka oldu. Analist Brooke Roach, " Bu çeyrekteki performans, SN’nin çeşitlendirilmiş büyüme modelinin dayanıklılığına dair yeni bir kanıt sundu” değerlendirmesini paylaştı.

6 12
Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı - Resim: 7

Goldman Sachs raporuna göre, SharkNinja’nın geride kalan çeyrekteki en büyük sürprizi uluslararası operasyonlarında yaşandı. Analist Roach, yurt dışı pazarlarda yakalanan bu güçlü ivmenin şirketin uluslararası büyüme görünümünü doğrudan desteklediğini ve bu durumun yıl geneline ilişkin daha yüksek gelir beklentilerine kademeli olarak yansıtıldığını ifade etti. Şirket hisseleri son 12 ayda yüzde 3 yükselirken, yıl başından bu yana ise genel piyasa endekslerine kıyasla daha zayıf bir performans sergiledi.

7 12
Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı - Resim: 8

4. Nvidia

Yapay zekâ devriminin lideri Nvidia’nın hisseleri, son dönemde benzer kulvarda yarışan teknoloji şirketlerinin gerisinde kalırken, tarihsel seviyelerine kıyasla da anlamlı bir iskontoyla işlem görmeye başladı. Ancak Goldman Sachs, bu durumun kalıcı olmadığını ve hissenin yeniden daha yüksek çarpanlarla fiyatlanabileceğini düşünüyor.

8 12
Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı - Resim: 9

Bankanın analizine göre, büyük bulut hizmeti sağlayıcılarında kârlılık göstergelerinin iyileşmesiyle harcama büyümesinin sürmesi, agentic AI (özerk ajan) teknolojilerinin yaygınlaşarak kurumsal benimsenmeyi artırması ve geleneksel olmayan müşteri gruplarında kullanım alanlarının daha görünür hale gelmesi durumunda Nvidia hisseleri borsada yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilir.

9 12
Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı - Resim: 10

5. Woodward

Havacılık ve endüstriyel sistemler alanında üretim yapan Woodward, 2026 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarıyla Goldman Sachs’tan tam not aldı. Yatırım bankası, şirketin faaliyet gösterdiği her iki ana iş segmentinde de elde ettiği gelirlerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

10 12
Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı - Resim: 11

Woodward, özellikle havacılık alanındaki "satış sonrası pazarı" genelinde yakaladığı güçlü görünümün desteğiyle, yıl geneline ilişkin mali beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs, şirketin endüstrideki pazar payı kazanımlarına dikkat çekerek, "Şirketin havacılık alanında önemli pazar payı kazanımları elde etmesi nedeniyle Woodward’ı kapsamımızdaki en dikkat çekici hikayelerden biri olarak görmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

11 12
Dev yatırım bankası açıkladı: Bu şirketlerde hissesi olanlar önümüzdeki günlerde yaşadı - Resim: 12
12 12
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro