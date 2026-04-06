Cayman Adaları bayraklı 149 metre uzunluğundaki “A+” isimli lüks yat, Marmaris Limanı’nın büyük rıhtımına yanaştırıldı.

Dünyanın en büyük 10 yatı arasında gösterilen dev yat için kapsamlı bir ikmal süreci gerçekleştirildi.

400 BİN LİTRE YAKIT YÜKLENDİ

Yata, Aliağa Rafinerisi’nden tankerle getirilen 400 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Bu yakıtın maliyetinin yaklaşık 25 milyon 200 bin lira olduğu öğrenildi.

Aynı zamanda 64 metre uzunluğundaki destek gemisi “Alesund”a da su, erzak ve yakıt takviyesi gerçekleştirildi.

LÜKS DONANIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yaklaşık 450 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen yat, 80 kişilik mürettebatla hizmet veriyor. İçerisinde 6’sı lüks süit olmak üzere toplam 26 kabin bulunan yat, 52 misafiri ağırlayabiliyor.

Helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuzi, toplantı ve yemek salonları ile su sporları ekipmanları da yatın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

AKDENİZ TURUNA DEVAM EDECEK

Daha önce de Marmaris’e birçok kez geldiği belirtilen “A+” yatının, ikmal işlemlerinin ardından ilçeden ayrılarak Akdeniz turuna devam edeceği ifade edildi.