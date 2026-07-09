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Kaynak: İHA

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. 6 Temmuz tarihinde Burdur merkez odaklı olmak üzere toplam 6 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Finansal hacminin yaklaşık 750 milyon lira olduğu belirlenen bu organize ağa yönelik baskınlarda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı tespit edilen unsurlar ele geçirildi. Jandarma ekipleri; çok sayıda dijital materyale, para transferlerinin yönetiminde kullanılan hesaplara tanımlı SIM kartlara ve kripto varlıkların aktarıldığı soğuk cüzdanlara el koydu.

Jandarma komutanlığındaki yasal işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edilerek Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yasa dışı bahis şebekesinde aktif rol oynadığı belirlenen 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.