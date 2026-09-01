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Yapay zeka modellerinin gelişim hızı siber güvenlik endişelerini artırırken; Google, OpenAI, Anthropic, Microsoft, Amazon ve Oracle önderliğindeki 100’den fazla şirket ve kurum küresel siber savunmanın güçlendirilmesi için ortak bir mektup yayımladı. Bildiride, yapay zeka destekli karmaşık siber saldırıların önümüzdeki dönemde daha yaygın hale geleceği ve toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayan kritik altyapıları hedef alabileceği vurgulandı.

SU TESİSLERİ VE PLC SİSTEMLERİ DOĞRUDAN HEDEFTE

Saldırıların somut örneklerine değinilen raporda, özellikle su ve atık su tesislerinde kullanılan Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC) sistemlerinin risk altında olduğu ifade edildi. FBI ve ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) açıklamalarına yer verilen uyarılarda, saldırganların meşru izleme araçları süsü verilmiş AI tabanlı istismar kodlarıyla su tesislerine sızmaya çalıştığı aktarıldı.

FIVE EYES: "YAPAY ZEKA SALDIRI ENGELİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Haziran ayında Five Eyes istihbarat ittifakının yayımladığı rapora da atıfta bulunulan metinde, yapay zekanın kötü niyetli aktörler için teknik engelleri ortadan kaldırdığı ve saldırı kalitesini yükselttiği kaydedildi. Gelişmiş yapay zeka modellerinin kısa süre içerisinde hem taarruz hem de müdafaa kabiliyetlerini kökten değiştireceği tahmin ediliyor.

SİBER DEFANS İÇİN HÜKÜMETLERE VE AI GELİŞTİRİCİLERİNE ÇAĞRI

Hazırlanan ortak mektupta, kritik altyapı sağlayıcılarına ve hükümetlere şu tavsiyelerde bulunuldu:

Sistem Yenileme: Yüksek riskli güvenlik açıkları derhal kapatılmalı, eskiyen altyapı sistemleri güncellenmeli.

Yapay Zeka Tabanlı Savunma: Saldırılara karşı yapay zekadan yararlanan gelişmiş savunma mekanizmaları ve sürekli test modelleri kurulmalı.

Kaynak Destek Sözü: OpenAI, Google ve Anthropic gibi üretici şirketlerin, bütçesi yetersiz olan kritik altyapı kurumlarına doğrudan teknik destek, eğitim ve finansman sağlaması isteniyor.