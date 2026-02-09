İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 10 günde 24 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlüklerimizce; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenledik. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."