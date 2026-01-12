Ege Bölgesi’nin ilk bölgesel kanalı olarak hafızalara kazınan Ege TV’nin devamı niteliğindeki "World Türk" markası için icra süreci başladı. Denizli İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, kanalın isim hakkı ve markası borçlarından dolayı açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

MUHAMMEN BEDEL 5 MİLYON TL

HaberHürriyet'te yer alan habere göre; icra ilanında yer alan detaylara göre, 2021 yılında tescil edilen ve 38. sınıfta (radyo, televizyon, haberleşme hizmetleri) faaliyet gösteren marka için 5 milyon TL değer biçildi. 10 yıl süreyle tescilli olan marka için ilk açık artırma 27 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek.

EGE TV’DEN WORLD TURK’E: MARKANIN YOLCULUĞU

Markanın geçmişi, Türk medya tarihinin önemli duraklarına dayanıyor. Ege TV, 1994 yılında Yaşar Holding bünyesinde Kanal Ege adıyla İzmir’de yayın hayatına başladı. 2001 yılında Bakioğlu Holding tarafından satın alınan kanal, 2017 yılında yayınlarına ara verdi.

2019 yılında Adem Erdağı tarafından satın alınan kanal, 1 Ocak 2022 tarihinde "dünya markası olma" hedefiyle adını World Turk olarak değiştirdi.

ULUSAL HEDEFLERDE İCRA ENGELİ

World Turk Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağı, dönüşüm sürecinde kanalın Türksat, D-Smart ve Digitürk gibi platformlarda ulusal yayıncılık vizyonuyla ilerleyeceğini açıklamıştı. Ancak gelinen noktada, "Anadolu’nun sesi" olma iddiasıyla yola devam eden kanalın marka hakları icra dosyasının konusu oldu.