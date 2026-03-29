Haber Hürriyeti yazarı Ercan İnan’ın aktardığına göre, Financial Times’ta yer alan bir analiz, küresel şirket değerlemeleri ile Türkiye’deki tablo arasındaki çarpıcı farkı gözler önüne serdi.

SU MARKALARINA MİLYARLIK DEĞER

Haberde, Nestle’nin su birimindeki hisse satış sürecinde yeni bir aşamaya geçildiği belirtildi. Özel sermaye şirketleri Clayton Dubilier & Rice (CD&R), KKR ve PAI Partners ihalede bir üst tura yükselirken, Platinum Equity’nin de sürece ilgi gösterdiği ifade edildi.

Yaklaşık yüzde 50’lik hisse satışında, aralarında San Pellegrino, Perrier ve Acqua Panna gibi markaların bulunduğu birime yaklaşık 5 milyar euro değer biçilebileceği kaydedildi.

Yoğun rekabet nedeniyle nihai fiyatın daha da yukarı çıkabileceği belirtiliyor.

FİYATLAMA DİKKAT ÇEKİYOR

Söz konusu markaların 2025 yılında yaklaşık 1,1 milyar euro ciro ve 126,3 milyon euro kar ürettiği ifade edilirken, 5,5 milyar euroluk değerlemenin yaklaşık 43,5 kat kazanç çarpanına işaret ettiği vurgulandı.

Türkiye’de ise borsada işlem gören büyük şirketlerin ortalama 10-11 seviyelerinde fiyat kazanç oranlarıyla değerlenmesi dikkat çekiyor.

TÜRK DEVLERİ GERİDE KALIYOR

Karşılaştırmada Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin piyasa değerleri de öne çıktı. Anadolu Efes yaklaşık 2,2 milyar dolar, Sabancı Holding 4,2 milyar dolar ve Turkcell 5,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Arçelik ve Petkim ise 2 milyar doların altında kalırken, Coca Cola İçecek yaklaşık 4,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle işlem görüyor.

KÜRESEL ALGI VE RİSKLER ETKİLİ

Değer farkının yalnızca şirket performansıyla açıklanamayacağına dikkat çekiliyor. Türkiye’nin genel marka algısı, hukuk ve vergi sistemi, ekonomik görünüm ve jeopolitik riskler gibi unsurların şirket değerlerini doğrudan etkilediği ifade ediliyor.

Bu çerçevede, Türkiye’deki büyük şirketlerin küresel benzerlerine kıyasla daha düşük değerlenmesinin temelinde yapısal ve algısal faktörlerin bulunduğu vurgulanıyor.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DEĞİŞEN TABLO

2000’li yılların başında daha olumlu bir yatırım ikliminin bulunduğu, özellikle 2001 krizinin ardından şirket değerlerinde hızlı yükselişler yaşandığı hatırlatılıyor. Ancak sonraki dönemde artan belirsizlik ve istikrarsızlık, piyasa değerleri üzerinde baskı oluşturdu.

Sonuç olarak, Türkiye’de “dev” olarak görülen şirketlerin küresel ölçekte daha düşük değerlerle işlem görmesi, ekonomik ve yönetsel faktörlerin şirket değerleri üzerindeki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Görsel: Yapay zeka