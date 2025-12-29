Otomotiv sektörünün bilinen firmaları arasında yer alan ve yüksek teknoloji jant üretimi yapan Arıcıoğlu Otomotiv konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

Haber Hürriyeti’nde yer alan habere göre, yüksek teknoloji jant üretimiyle bilinen Arıcıoğlu Otomotiv, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket, yalnızca Türkiye’de değil Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede tercih edilen Arceo jant markasıyla faaliyet gösterdi. Valencia, Porto, Madrid, Marseille, Monaco, Sevilla ve Mallorca isimlerini taşıyan seriler, şirketin küresel pazardaki bilinirliğini artırdı. Firma, otomotiv sektörünün önemli fuarlarında Türk jant üretimini temsil etti.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Arıcıoğlu Dış Ticaret İnşaat Limited Şirketi, Arıcıoğlu Oto Market Ticaret Limited Şirketi, Arıcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin konkordato talebiyle ilgili duruşma açılmasına hükmetti. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca duruşmanın 7 Ocak'ta yapılmasına karar verdi.