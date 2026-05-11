Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Boynunda yıllardır büyüyen dev tiroid dokusu nedeniyle nefes almakta zorlanan 54 yaşındaki hasta, il dışından başvurduğu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuşcan Kurular tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatta, göğüs boşluğuna kadar ilerleyen 542 gram ağırlığındaki dev tiroid dokusu başarıyla çıkarıldı.
Nefes almakta güçlük çeken ve sırt üstü yatamayacak duruma gelen hastanın ameliyat sonrası şikayetlerinde belirgin düzelme sağlandı. Kısa sürede sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.