Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
Gündem Dev tencerede kaynayan çorba 5 bin kişiye dağıtıldı

Dev tencerede kaynayan çorba 5 bin kişiye dağıtıldı

Manisa Mesir Macunu Festivali’nde dev tencerede kaynayan çorbalar, 5 bin kişiye dağıtıldı.

Manisa’da bu yıl 486’ncı kez düzenlenen Mesir Macunu Festivali, dev bir ziyafete ev sahipliği yaptı. Gastronomi Panayırı kapsamında kurulan dev tencerede pişirilen 5 bin kişilik geleneksel tarhana çorbası, vatandaşlara şifa niyetine ikram edildi.

MESİR FESTİVALİNDE LEZZET ŞÖLENİ: 5 BİN KİŞİLİK DEV TENCERE

Panayır, kentin zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturuyor. Ulupark’ta gerçekleştirilen etkinlikte, bu yılın en dikkat çekici durağı dev tencerede pişirilen devasa tarhana çorbası oldu.

MANİSA KÖYLERİNDEN GELEN DOĞAL LEZZET

Aşçı Sadık Koçan ve ekibi tarafından 4 saatlik yoğun bir emekle hazırlanan çorba için Manisa köylerinden gelen orijinal, el yapımı tarhana kullanıldı. "Emekçi çorbası" olarak nitelendirilen bu geleneksel lezzetin, makine üretimi değil tamamen doğal yöntemlerle hazırlandığı vurgulandı.

İZDİHAMSIZ PAYLAŞIM: HEDEF 10 BİN KİŞİ

5 bin kişilik çorbanın dağıtımı, uzun kuyrukların ve izdihamın önüne geçmek amacıyla panayır esnafının desteğiyle organize bir şekilde gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan aşçı Koçan, bir sonraki yıl hedeflerinin 10 bin kişilik bir üretimle daha geniş kitlelere ulaşmak olduğunu belirtti.

GASTRONOMİ ARENASI DEVAM EDİYOR

Gastronomi Panayırı, sadece tadım etkinlikleriyle değil; mutfak şovları, uzman oturumları ve yerel üreticilerle yapılan söyleşilerle Manisa’nın mutfak mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
