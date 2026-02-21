Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Dev takımlar sıraya girdi: Orkun Kökçü kararını verdi...

Dev takımlar sıraya girdi: Orkun Kökçü kararını verdi...

Beşiktaş forması giyen milli yıldız Orkun Kökçü için dev takımlar sıraya girdi, 25 yaşındaki orta saha ise kararını verdi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü için dev teklifler gelmeye devam ediyor. Son maçlarda performansını zirveye taşıyan milli yıldız için Beşiktaş'ın beklentisi ise netleşti.

Siyah-beyazlı ekipte, ilk başlarda skora pek fazla katkı veremeyen Orkun, son maçlarda adata uçuşa geçti ve takımında kilit bir role büründü.

Orkun Kökçü, transfer olduktan kısa bir süre sonra Beşiktaş'ta 1. kaptan olmuştu.

25 yaşında dinamo, 27 karşılaşma sonunda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi. Orkun için Liverpool ve Inter dışında yeni bir talip daha geldi.

Gelen haberlere göre Rusya Ligi ekiplerinden Zenit, devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalmıştı. Fakat o dönem yapılan teklif, yetersiz bulunduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Tekrar Teklif Geldi

Zenit’in transfer konusunda kararlı olduğu bildirildi. Milli futbolcuyu sezon sonunda kadroya katmak için yaklaşık 30 milyon Euro civarında bir teklif sunulduğu öğrenildi.

Ancak Beşiktaş Yönetimi bu teklifi reddetti. Son gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, Orkun Kökçü için yüksek bir teklif gelmediği sürece oyuncunun satışına izin vermeyecek.

Orkun'un Tavrı Net

Orkun Kökçü ise gelen tekliflerle ilgilenmiyor, Kaptan, Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamak istiyor.

Kaynak: Diğer
