Yeniçağ Gazetesi
26 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 23°
Anasayfa Gündem Dünyanın en büyük tahmin platformundan Türkiye'de erken seçim bahsi

Dünyanın en büyük tahmin platformundan Türkiye’de erken seçim bahsi

Tahmin piyasası platformu Polymarket, Türkiye'de 2028 yılından önce bir erken cumhurbaşkanlığı seçimi kararı alınıp alınmayacağına yönelik bahis piyasası açtı. 31 Aralık 2026 tarihine kadar resmi bir erken seçim açıklamasının gelme ihtimali şu an yüzde 16 olarak fiyatlanıyor.

Dünyanın önde gelen tahmin piyasası platformlarından Polymarket, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından ilgilendiren yeni bir iddia başlığı açtı. Normal şartlarda 2028 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, yetkili kurumlar tarafından bir erken seçim ilan edilip edilmeyeceği platform kullanıcılarının tahminine sunuldu.

Açılan piyasanın kurallarına göre tahminler, 31 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar olan dönemi kapsıyor. Belirtilen bu son tarihe kadar Türkiye’de erken cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağına dair resmi bir karar açıklanırsa bahis "Evet" olarak sonuçlanacak. Eğer bu tarihe kadar resmi bir takvim duyurulmazsa bahis "Hayır" seçeneğiyle kapanacak.

Dünyanın en büyük tahmin platformundan Türkiye’de erken seçim bahsi - Resim: 3

Polymarket, bahsin "Evet" olarak kabul edilmesi için katı kurallar belirledi. Platform; siyasetçilerin bireysel erken seçim çağrılarını, muhalefet partilerinin taleplerini, medya yorumlarını, kulis bilgilerini veya spekülasyonları tek başına geçerli saymayacağını ilan etti.

Bahsin "Evet" yönünde kapanabilmesi için açıklamanın şu kurumlar tarafından yapılması şart koşuluyor:

Cumhurbaşkanlığı,

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM),

Yüksek Seçim Kurulu (YSK).

Yapılacak resmi duyurunun; 2028'deki olağan seçimden önce gerçekleştirilecek bir cumhurbaşkanlığı seçimini net bir şekilde belirlemesi, onaylaması, takvime bağlaması ya da resmi süreci başlatması gerekiyor.

Polymarket, piyasanın sonuçlandırılmasında ana kaynak olarak Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye'deki resmi makamları baz alacağını, ihtiyaç doğması halinde ise güvenilir haber kaynaklarının ortak mutabakatının da incelenebileceğini duyurdu.

Platformun internet sitesinde yer alan “Türkiye 2026’da erken cumhurbaşkanlığı seçimi takvime bağlayacak mı?” başlıklı pazarda gerçek zamanlı oranlar şekilleniyor. Anlık verilere bakıldığında, Türkiye'nin 2026 sonuna kadar bir erken seçim takvimi açıklama ihtimali kullanıcılar tarafından yüzde 16 seviyesinde öngörülüyor.

