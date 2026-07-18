Dünya genelinde enflasyonist baskıların hafifleme eğilimi göstermesine karşılık, altın fiyatları ons başına 4.000 dolarlık kritik sınırda tutunma çabasıyla haftayı tamamlamaya hazırlanıyor. Analistler, Ortadoğu bölgesinde tırmanan askeri hareketliliğin küresel enerji piyasalarında yeni bir karmaşaya yol açtığını, bu durumun enflasyon endişelerini yeniden tetikleyerek değerli metal üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdığını ifade ediyor.
Dev şirketlerden kritik altın tahminleri: Altının seyrini çizdiler
Küresel piyasalarda enflasyon baskısının hafiflemesine rağmen ons altın 4.000 dolarlık kritik destek seviyesinde tutunma mücadelesi vererek haftayı kayıpla kapatıyor. Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler ve enerji krizi, değerli metal üzerindeki aşağı yönlü baskıyı ve riskleri canlı tutuyor.Utku Beycan
Hafta başından bu yana yüzde 2,5 değer kaybeden spot altın, ons başına 4.017,30 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin tüketici fiyatlarındaki artış hızında belirgin bir yavaşlamaya işaret etmesi, İran merkezli savaşın enflasyon üzerindeki kalıcı etkilerine dair korkuları bir nebze olsun dindirdi.
Buna rağmen uzmanlar, petrol fiyatlarının varil başına 80 dolar barajını aşması ve bölgedeki jeopolitik gerilimin sürmesi nedeniyle piyasalardaki bu rahatlama dalgasının kısa soluklu olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
EverBank Dünya Piyasaları Başkanı Chris Gaffney, altın fiyatlarının son bir ay içinde dört kez 4.000 dolar sınırının altına sarktığını ancak genel destek hattının henüz kırılmadığını belirtti. Gaffney konuya dair şunları aktardı:
"4.000 dolar seviyesi bireysel yatırımcı grubu için son derece kritik bir psikolojik eşiktir. Eğer bu hat kırılır ve aşağı yönlü hareket hız kazanırsa, kısa vadede altında çok daha derin bir düzeltme süreciyle karşılaşabiliriz.”
“Bu noktada en kritik veri ABD enflasyon rakamları olacak. Enerji maliyetlerinde yeni bir sıçrama yaşanmadığı takdirde ABD enflasyonunda iyileşmenin sürmesini bekliyoruz. Bu durum, faiz artışı beklentilerini zayıflatarak altın fiyatlarına doğrudan destek sağlayacaktır."
Altının, ocak ayında kaydettiği tarihi zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 30 oranında gerilemesiyle negatif gelişmelerin önemli bir kısmını halihazırda fiyatladığını düşünen analistler, yine de belirsizlik ortamının yeni kayıplara yol açabileceğini öngörüyor.
GivTrade Teknik Analisti Waleed Said, kısa vadeli süreçte öne çıkan temel risklerin tahvil getirilerindeki yükseliş, güçlü dolar endeksi ve olası faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması olduğunu dile getirdi. Olumsuz senaryoların büyük oranda fiyatlara girdiğini belirten Said, piyasanın henüz uzun süreli bir enflasyon şokunu ya da Federal Rezerv'in (Fed) ek sıkılaştırma adımlarını tam olarak yansıtmadığını savundu. Said, mevcut risklere rağmen altının uzun vadeli yükseliş trendinin bozulmadığını ve yaşanan sürecin teknik bir düzeltmeden ibaret olduğunu sözlerine ekledi.
Britannia Global Markets Metaller Bölümü Başkanı Neil Welsh ise altının geleceğinin doğrudan petrol fiyatlarının seyrine endeksli olduğunu vurguladı. Enerji maliyetlerindeki tırmanışın sürmesi halinde oluşacak enflasyonist baskının Fed'i faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayacağını belirten Welsh, bu düşüş trendinin kırılması için piyasaların ABD ekonomik verilerinde net bir değişim görmeye ya da merkez bankalarının sıkılaştırma politikasında sona geldiğine dair net mesajlara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Piyasalarda olası bir faiz artırım adımının eylül ayında gerçekleşebileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, FXTM Kıdemli Piyasa Analisti Lukman Otunuga aşağı yönlü yönlü baskının en az dirençli yol olduğunu belirtiyor.
Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanmasıyla ortaya çıkan arz kısıtlaması tehdidinin enflasyon kaygılarını beslediğini, bunun da doları ve Hazine tahvil getirilerini yukarı taşıdığını ifade eden Otunuga, yatırımcıların Fed'in eylül ayındaki faiz artırma ihtimalini yüzde 56 olarak fiyatlamasının altındaki yukarı yönlü hamleleri sınırladığına dikkat çekti. Otunuga, 4.000 doların kırmızı çizgi olduğunu, buranın altındaki kapanışların 3.950 ve 3.900 dolara kapı aralayacağını, seviyenin korunması durumunda ise 4.100 doların yeniden hedefleneceğini aktardı.
XS.com İş Geliştirme Başkanı Simon-Peter Massabni ise piyasaların kısa vadeli en kötü senaryoyu halihazırda görmüş olabileceğini, destek kırılsa dahi düşüşün sınırlı kalacağını öngörüyor. Küresel merkez bankalarının fiziksel alımları, jeopolitik riskler ve enflasyondan korunma talebi gibi yapısal unsurların altını desteklemeye devam ettiğini belirten Massabni, alım pozisyonları için 3.950-3.940 dolar bölgesinin stratejik bir üs olabileceğini savunuyor.
Ekonomik veri akışı açısından oldukça sakin geçmesi beklenen önümüzdeki hafta, İran'daki savaşın devam etmesi nedeniyle piyasalar jeopolitik gelişmelere karşı hassasiyetini koruyacak. Gelecek haftanın en kritik makro gelişmesi ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası toplantısı olacak. TD Securities sabit gelir analistleri de dahil olmak üzere ekonomistler, eylül ayı için faiz artış ihtimali masada tutulsa bile ECB'nin bu toplantıda faiz oranlarını sabit bırakacağını öngörüyor.