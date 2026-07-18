Dev şirketlerden kritik altın tahminleri: Altının seyrini çizdiler

GivTrade Teknik Analisti Waleed Said, kısa vadeli süreçte öne çıkan temel risklerin tahvil getirilerindeki yükseliş, güçlü dolar endeksi ve olası faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması olduğunu dile getirdi. Olumsuz senaryoların büyük oranda fiyatlara girdiğini belirten Said, piyasanın henüz uzun süreli bir enflasyon şokunu ya da Federal Rezerv'in (Fed) ek sıkılaştırma adımlarını tam olarak yansıtmadığını savundu. Said, mevcut risklere rağmen altının uzun vadeli yükseliş trendinin bozulmadığını ve yaşanan sürecin teknik bir düzeltmeden ibaret olduğunu sözlerine ekledi.