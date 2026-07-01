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Japon otomotiv devi Toyota, mayıs ayına ilişkin küresel satış verilerini açıkladı. Şirketin dünya genelindeki araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 azalarak 834 bin 279 adede geriledi.

ÇİN VE ORTA DOĞU SATIŞLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Toyota'nın yurt dışı satışları yüzde 9,6 düşerken, Çin'deki satışlar zorlu piyasa koşulları ve artan benzin fiyatlarının etkisiyle yüzde 31,7 geriledi. Orta Doğu pazarında ise satışlar yüzde 38,6 düşüş gösterdi. Şirketin en büyük pazarı olan ABD'de satışlar yüzde 0,6 azaldı.

JAPONYA'DA TALEP ARTTI

Yurt içi satışlar ise RAV4 ve bZ4X modellerine olan güçlü talep sayesinde yüzde 11,1 artış kaydetti.

ÜRETİMDE DE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Toyota'nın küresel üretimi de mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 geriledi. ABD ve Asya'daki üretim düşüşü, Japonya'daki artışa rağmen genel tabloyu olumsuz etkiledi.

Açıklanan verilere Toyota'nın lüks markası Lexus'un satış ve üretim rakamları da dahil edildi.