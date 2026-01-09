ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamada, son dönemde bazı internet siteleri ve sosyal medya platformlarında şirket adı kullanılarak hazırlanan gerçeğe aykırı içeriklerin arttığı ifade edildi.

Tespit edilen videolarda, dolandırıcıların yapay zeka teknolojisinden faydalandığı ifade edildi. Bu kurgu videolarda, ROKETSAN Genel Müdürü Sayın Murat İkinci’nin sanki vatandaşlara gelir vadeden çağrılar yapıyormuş gibi gösterildiği, ancak bu izlenimi veren videoların tamamının gerçek dışı olduğu bildirildi.

"YATIRIM ÇAĞRIMIZ BULUNMAMAKTADIR"

Şirketin kurumsal yapısına ve halkla ilişkiler politikasına dikkat çekilen açıklamada, ROKETSAN’ın halka açık bir şirket olmadığı hatırlatıldı. Kurum, bugüne kadar hiçbir vatandaşa yönelik herhangi bir yatırım vaadinde bulunmadığını veya bu yönde bir çağrı yapmadığını net bir dille ifade etti. Vatandaşların, ROKETSAN markası kullanılarak oluşturulan bu tür sahte ilan ve videolara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica edildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

ROKETSAN, bahsi geçen dolandırıcılık girişimlerine karşı sessiz kalmayarak gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını ve konunun yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sundu.

Öte yandan vatandaşlara da çağrıda bulunan şirket yetkilileri; şüpheli görülen içerik ve paylaşımların ROKETSAN’ın resmi iletişim kanalları üzerinden kendileriyle paylaşılmasını, aynı zamanda ilgili sosyal medya platformları aracılığıyla bu içerikler hakkında şikayet oluşturulmasını talep etti.